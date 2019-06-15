Крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов

В цену входит право на владение самолетом, интеллектуальная собственность и инфраструктура, связанная с проектом.

Холдинговая компания Vulcan покойного соучредителя компании Microsoft Пола Аллена планирует продать проект, связанный с самым большим в мире самолетом-носителем Stratolaunch, за 400 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.

Самолет-носитель проекта Stratolaunch предназначен для запуска ракет на орбиту с высоты 9,1 тысячи метров. Вначале венчурная аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems планируют запустить крылатую ракету Pegasus XL, которая предназначена для запуска коммерческих спутников на низкую околоземную орбиту. В будущем самолет сможет брать на борт до трех ракет.

В середине апреля самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch совершил свой первый полет. Самолет взлетел с полигона в пустыне Мохаве (Калифорния), полет продлился 2,5 часа на высоте более 5 километров с максимальной скоростью 304 километра в час. В рамках первого полета пилоты оценивали летно-технические характеристики.

По данным телеканала, в цену входит право на владение самолетом, интеллектуальная собственность и инфраструктура, связанная с проектом.

Источники сообщили телеканалу, что компания обратилась к британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону о продаже проекта конгломерату Virgin Group, однако миллиардер якобы в ответ предложил символический 1 доллар за права на проект.

Телеканал добавляет, что ни Stratolaunch, ни Vulcan не прокомментировали информацию о продаже, однако представитель компании сообщил ему, что самолет готов к эксплуатации.

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