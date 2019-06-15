Свыше 144 миллиардов тенге выделено на повышение зарплат бюджетникам

Повышение заработной платы коснулось рабочих с 1 по 8 разряды, работников вспомогательного (технического), административного и основного персоналов, а также некоторых работников управленческого персонала.

В соответствии с поручениями Первого Президента - Елбасы и Главы государства с 1 июня текущего года повышена заработная плата низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты.

Повышение заработной платы коснулось рабочих с 1 по 8 разряды, работников вспомогательного (технического), административного и основного персоналов, а также некоторых работников управленческого персонала. Заработные платы данных работников повышены дифференцированно в зависимости от стажа работы.

На эти цели из республиканского бюджета на 2019 год предусмотрено 144,3 млрд тенге.

К примеру, заработная плата социального работника высшей категорией с высшим образованием и стажем работы 2 года до 1 июня составляла 81 830 тенге. С 1 июня 2019 года - 98 961 тенге. Таким образом рост в заработной плате составил 17 130 тенге или 21%.

В качестве второго примера рассмотрим увеличение заработной платы воспитателя со средним специальным образованием без категории со стажем работы 5 лет. Так, если до 1 июня она составляла 58 984 тенге, то с 1 июня 2019 года составляет 76 114 тенге, где рост в заработной плате - 17 130 тенге или 29%.

Повышение заработной платы коснется 1,1 миллиона гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других.

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