Санчес ответил на обидные слова Головкина

Ранее казахстанский боксер заявил, что у его бывшего тренера нет мексиканского стиля.

Известный американский тренер Абель Санчес прокомментировал недавнее заявление своего бывшего подопечного - экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина. Об этом пишет Vesti.kz.

Во время интервью порталу Unision на предположение журналиста, что Санчес обучил его мексиканскому стилю и помог стать одним из самых популярных боксеров Головкин возразил:

- У меня есть свой мексиканский стиль, а прямо сейчас, у меня гибридный стиль. Но раз вы спросили меня об Абеле Санчесе, то я вам отвечу. Санчес всю свою жизнь живет в Калифорнии. У него нет мексиканского стиля.

По словам Санчеса, заявление Головкина его не задело.

- Я родился в мексиканской Тихуане в 1955 году. Моя мать – из штата Синаола. Я думаю, что он говорит подобное, чтобы показаться правым. Мне кажется, что когда человек загнан в угол, он кидает такие фразы, чтобы показать, что все в порядке. Это нормально. Послушайте, я горжусь мексиканским происхождением. Геннадий знает, что я мексиканец. Я говорил об этом тысячу раз, он сам это прекрасно слышал. Все в порядке. Я мексиканец - добавил тренер.

Напомним, в апреле этого года Головкин объявил о расставании с Санчесом, с которым сотрудничал с 2010 года. 8 июня в Нью-Йорке (США) казахстанец провел свой первый бой под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса - нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса.

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