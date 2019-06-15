Названо имя лучшего врача-хирурга Алматинской области

Аким региона поздравил медработников.

На днях во Дворце Культуры имени Ильяса Жансугурова чествовали медицинских работников Алматинской области. Поздравить виновников торжества приехал аким региона Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

В рамках мероприятия организована выставка с участием порядка 20 ведущих медицинских учреждений области и фармацевтических компаний.

Торжественное мероприятие началось с показа фильма, где показывали достижения в сфере здравоохранения. Затем аким Алматинской области выступил с поздравительной речью.

- От всей души поздравляю вас с праздником! Спасибо большое за то что спасаете жизни людей. Благодаря политике Елбасы в сфере здравоохранения мы уделяем большое внимание: строятся современные медицинские учреждения, обновляется материально-техническая база, улучшаются условия труда, оказывается необходимая поддержка молодым специалистам. По нехватке кадров надо совместно решать вопрос. Приглашайте специалистов. Мы со своей стороны поможем в решении их жилищного вопроса. Медицинские работники, в первую очередь должны быть заинтересованы в повышении качества оказания медицинских услуг, улучшении условий труда, - сказал Амандык Баталов.

Стоит отметить, в области работают около 5000 врачей и более 14 тысяч медицинских работников среднего звена.

Напомним, в прошлом году в рамках государственно-частного партнерства, в Алматинской области построены 15 новых объектов здравоохранения. Среди них, открытие Центра детской и неонатальной хирургии при областной детской больнице, а в этом году в области будут построены еще 8 врачебных амбулаторий.

В ходе мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами акима области были награждены отличившиеся работники сферы здравоохранения. Особые слова признательности Амандык Габбасович выразил специалистам областной многопрофильной детской больницы, боровшихся за жизнь и здоровье двухлетней девочки, выпавшей из окна детского сада в Талдыкоргане. Все они также отмечены благодарственными письмами акима области.

Также наградили победителей областного конкурса, проведенного в честь Дня медицинского работника.

Так, лучшим врачом признан врач-хирург ГКП на ПХВ "Алматинский региональный онкологический диспансер" Есторе Каргабаев, которому в качестве награды был подарен легковой автомобиль "Лада Гранта".

Победителем в номинации "Лучший врач первичной медико-санитарной помощи" стала врач-педиатр ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" Бэлла Валишанова; лучшим сельским врачом признана заведующая врачебной амбулаторией с.Жамбыл Карасайского района, врач общей практики Акайша Сарина. Дипломы и сертификаты на сумму 500 тысяч тенге каждый стали весомой наградой за труд.

По 350 тысяч тенге завоевали и победители в номинациях "Лучшая медсестра" и "Лучший фельдшер", ими стали медсестра Сарканской центральной районной больницы Самал Сымжанова и фельдшер фельдшерско-акушерского пункта Жаугашты Илийского района Айтолган Гопаева.

В свою очередь ветеран здравоохранения Ашимгали Жумагельдин, молодой специалист, участковый терапевт Талдыкорганской городской поликлиники Акбота Жумагазиева и врач областной многопрофильной детской больницы Аль-Акбар Бекулы, поблагодарили за оказанное доверие и внимание.

В завершение состоялся праздничный концерт.

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