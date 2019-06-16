Индия начала торговую войну с США

Речь идет, в частности, о таких товарах, как миндаль, яблоки и грецкие орехи.

Индия ввела дополнительные пошлины на 28 товаров, ввозимых из США. Документ, подготовленный Министерством финансов, опубликован на портале правовой информации Gazette of India, передает Lenta.ru.

Пошлины начнут действовать с воскресенья, 16 июня. Речь идет, в частности, о таких товарах, как миндаль, яблоки и грецкие орехи.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп решил лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП). Как объяснил американский лидер, решение обусловлено тем, что "Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам". Турцию лишили преференций из-за "уровня экономического развития" страны.

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США. В ответ Индия пообещала, что примет ответные меры, увеличив пошлины на импорт 30 американских товаров.

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