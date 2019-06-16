Стали известны подробности нового контракта Емельяненко
Он отметил, что пока не собирается завершать карьеру.
Фото : tofight.ru16 июня 2019, 10:39
"Последний император" Федор Емельяненко официально объявил, что подписал новый контракт с Bellator на три боя, передает Vesti.kz.
Он отметил, что пока не собирается завершать карьеру.
По данным источников, первый поединок Емельяненко пройдет в конце этого года в Японии, а второй состоится в Нью-Йорке в 2020 году. Насчет третьего пока что информации нет.
На счету 42-летнего бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед, потерпел шесть поражений. Один его бой был признан несостоявшимся.
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