Стали известны подробности нового контракта Емельяненко

Он отметил, что пока не собирается завершать карьеру.

"Последний император" Федор Емельяненко официально объявил, что подписал новый контракт с Bellator на три боя, передает Vesti.kz.

Он отметил, что пока не собирается завершать карьеру.

По данным источников, первый поединок Емельяненко пройдет в конце этого года в Японии, а второй состоится в Нью-Йорке в 2020 году. Насчет третьего пока что информации нет.

На счету 42-летнего бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед, потерпел шесть поражений. Один его бой был признан несостоявшимся.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!