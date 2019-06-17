Умер участник группы "Машина Времени"
О причинах его смерти не сообщается.
О смерти барабанщика группы "Машина времени" Сергея Остроумова сообщил лидер рок-группы Андрей Макаревич, передает Zakon.kz.
- Умер Сережа Остроумов, - таким образом о трагедии рассказал Макаревич в Facebook.
- Сергей Остроумов родился в Альметьевске 4 июля 1965 года - через три недели, даже меньше, ему исполнилось бы 54... Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли, - говорится в сообщении на странице музыкального коллектива в Instagram.
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Сергей Остроумов родился в Альметьевске 4 июля 1965 года - через три недели, даже меньше, ему исполнилось бы 54. Учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова – Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях, в том числе Jazz Ost West в Нюрнберге и North Sea в Гааге. В 1992-1996 жил в Голландии, а после возвращения в Россию стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга. В начале XXI века переехал из северной столицы в Москву, сотрудничал с Александром Ростоцким, Сергеем Манукяном, Найком Борзовым, Гарри Бартом, Равви Колтрейном, был участником "Трио Евгения Борца" - и это только небольшая часть общего списка. В 2001 году вошел в состав "Окрестра Креольского Танго", а с 2004 был постоянным сессионным перкуссионистом "Машины Времени". В свободное время (которого оставалось немного) преподавал игру на ударных инструментах. Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли.
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