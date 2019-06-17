Умер участник группы "Машина Времени"

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Сергей Остроумов родился в Альметьевске 4 июля 1965 года - через три недели, даже меньше, ему исполнилось бы 54. Учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова – Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях, в том числе Jazz Ost West в Нюрнберге и North Sea в Гааге. В 1992-1996 жил в Голландии, а после возвращения в Россию стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга. В начале XXI века переехал из северной столицы в Москву, сотрудничал с Александром Ростоцким, Сергеем Манукяном, Найком Борзовым, Гарри Бартом, Равви Колтрейном, был участником "Трио Евгения Борца" - и это только небольшая часть общего списка. В 2001 году вошел в состав "Окрестра Креольского Танго", а с 2004 был постоянным сессионным перкуссионистом "Машины Времени". В свободное время (которого оставалось немного) преподавал игру на ударных инструментах. Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли.

Публикация от Группа "Машина Времени" (@mashinavremeniofficial) 16 Июн 2019 в 3:11 PDT