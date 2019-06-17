Атырауские спортсмены вернулись с победой

Аким области поблагодарил спортсменов за активное участие в спортивной жизни региона.

17 июня глава региона Нурлан Ногаев лично встретил несколько делегаций спортсменов на Атырауском железнодорожном вокзале, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В Щучинске завершилась V летняя спартакиада по баскетболу среди мужчин. В соревнованиях, которые проводятся раз в четыре года, команда области завоевала бронзовую медаль. Кроме того, среди юниоров 2004-2005 годов наши спортсмены из Атырау также стали бронзовыми призерами.

Чемпионат Казахстана по муай-таю среди мужчин и женщин прошел в Костанае. Наши соотечественники завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей, тем самым заняв второе место в общекомандном зачете.

На Кубке федерации по пожарно-спасательному спорту в Петропавловске команда Атырау заняла второе место в общекомандном зачете.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поблагодарил спортсменов за активное участие в спортивной жизни региона и пожелал дальнейших успехов и побед в соревнованиях.

Также глава региона встретил на вокзале 24 учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ городов Тараза и Петропавловска. На протяжении всей недели школьники будут изучать исторические места и ряд производств нашей области.

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