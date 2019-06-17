В Павлодаре запущен проект электронного билетирования в общественном транспорте

Валидаторы будут стационарные и мобильные.

В общественном транспорте Павлодара в пилотном режиме запускается система электронного билетирования. Специальные валидаторы установлены на маршрутном автобусе №10 и трамвайном маршруте №11. В трамваях и автобусах указанных маршрутов с 17 июня можно будет расплатиться не только наличными деньгами, но и банковской картой.

Никакая комиссия при оплате за проезд взиматься с пассажиров не будет.

- Транспортные карты пригодятся только для тех людей, у которых не имеется банковских карт: безработные и самозанятые, к примеру. Для них мы будем выпускать, — отметил аким Павлодара Ануар Кумпекеев.

Специальные карты будут и у льготников. Раздадут их бесплатно. Выдачу произведут через центр занятости, ЦОНы и фронт-офис Open Pavlodar.

- Если карты с собой нет, есть возможность пользоваться динамическим QR-кодом в мобильном приложении. Для этого нужно будет заблаговременно пополнить баланс и после этого можно с мобильного приложения перечислять, — рассказал представитель компании-разработчика системы электронного билетирования Денис Михнев.

Валидаторы будут стационарные и мобильные. Последними будут пользоваться водители маршруток.

По заверениям инициаторов проекта, к концу лета электронная система появится во всех видах общественного транспорта Павлодара.

- Для передачи денег за проезд электронным способом достаточно будет приложить карту к валидатору. Если он загорелся зеленым цветом, оплата прошла, — добавил Михнев.

Оплата наличными будет параллельно существовать, пока горожане не привыкнут к новой системе.

- На сегодняшний день население по закону имеет право пользоваться несколькими видами оплаты за одинаковую стоимость. При введении на законодательном уровне дифференцированного тарифа мы можем за наличный проезд взимать в два раза больше оплату. Это снижает заинтересованность населения в использовании наличных в общественном транспорте. Опыт Алматы и Нур-Султана показывает, что около 95 процентов населения использует карты оплаты. Законопроект находится в парламенте. Ожидается, что в этом году будет принят, — сообщил заместитель акима Павлодара Аян Бейсекин.

Тем временем, горожан ждут и другие новшества. На улицах областного центра в июле появятся электробусы.

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