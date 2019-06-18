Вода Samal удостоилась очередной награды

Продукция стала обладателем Золотой медали и Диплома за Первое место.

В мае этого года в Нур-Султане состоялась 21-ая Казахстанская международная выставка пищевой промышленности Interfood 2019.

В выставке приняли участие более 60 компаний из девяти стран мира. География стран-участников обширная: от Беларуси до Швейцарии. На выставке были представлены следующие тематические разделы: колбасы и мясные деликатесы, молочная и масложировая продукция, пищевые добавки и ингредиенты, алкогольные и безалкогольные напитки и другие.

В рамках выставки состоялся профессиональный конкурс-дегустация продуктов питания и напитков "Традиции качества", в котором приняла участие компания "Керемет Су СКЕ" с торговой маркой "Вода Samal". До начала дегустации компания предоставила образцы своей продукции. В результате закрытого голосования, согласно единогласному решению совета жюри, вода Samal была удостоена высшей награды и стала обладателем Золотой медали и Диплома за Первое место.

Получение столь значимой награды - результат качественной работы компании на протяжении 10 лет. Мы гордимся тем, что являемся отечественным производителем и можем представить свою продукцию наравне с продукцией международного класса.

На сегодняшний день компания является лидером рынка по производству бутилированной воды формата 18,9 литров. В прошлом году компания запустила производство воды в малых форматах: 0,5 л., 1 л. и 6 л.

В апреле этого года компания "Керемет СУ СКЕ" провела масштабный ребрендинг. Сейчас воду Samal можно встретить не только в офисах большинства компаний нашего города, но и на прилавках супермаркетов и магазинов.

За время существования бренд заслужил безупречную репутацию не только на казахстанском рынке, но и за его пределами. На счету компании уже 19 наград. Среди более значимых можно отметить такие, как "Золотая медаль Ассоциации SEIN", полученная в 2013 году в Париже, "Европейский Гран-при за качество и безупречный сервис", полученный в 2015г году на официальном награждении в Женеве, "Золотая медаль" в номинации "Продукт года", полученная в 2017г году на международном конкурсе Worldfood в Москве.

Заказать воду "Samal" можно по телефону: +7(727)390-77-77 или на сайте: http://swr.kz/

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