Юные патриоты прибыли на военно-патриотический сбор "Айбын"

Всего к месту проведения сбора прибыло 38 команд.

На полигон учебного центра "Спасск" Карагандинской области прибыли команды участников пятого республиканского военно-патриотического сбора "Айбын", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Первыми на железнодорожный вокзал г. Караганды прибыли представители западного региона нашей страны – военно-патриотический клуб "Жас сарбаз" (Актюбинская область), из Атырау – военно-патриотический клуб "Махамбет", а также воспитанники военно-патриотического клуба "Сұңқар" из города Шымкент. Участников сбора встретили организаторы на вокзале с участием военного оркестра.

Всего к месту проведения сбора прибыло 38 команд.

Напомним, что республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" проводится в целях совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи в стране.

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