Новые министры принесли присягу

Также премьер-министр Казахстана объяснил полномочия преобразованных министерств.

Вновь назначенные министры Асхат Аймагамбетов, Магзум Мирзагалиев и Актоты Раимкулова принесли присягу в правительстве, передает корреспондент Zakon.kz.

- Согласно указу созданы Министерство торговли и интеграции с передачей ему полномочий по внутренней и внешней политики, координации и продвижения экспорта, техническому регулированию и стандартизации. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов с передачей ему полномочий по охране окружающей среды, надзору за рациональным использованием природных ресурсов в сфере геологии и воспроизводства минерально-сырьевой базы страны, - сказал премьер-министр на заседании правительства Аскар Мамин.

Также, по его словам, в компетенцию Министерства экологии, геологии и природных ресурсов будут входить вопросы обращения ТБО, водоснабжения и водоотведения.

Он добавил, что преобразовано Министерство цифрового развития, обороны и аэрокосмической промышленности РК в Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности.

Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 17 июня 2019 года были реорганизованы три министерства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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