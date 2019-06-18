Пассажирские перевозки по железной дороге сократились на 2% за год

Авиаперевозки также в минусе — на 5%.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по итогам января–мая 2019 года сократились на 2,1% за год, в то время как общие пассажироперевозки всеми видами транспорта, наоборот, выросли на 2,6%, передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Однако рост обеспечен исключительно внутригородскими видами транспорта.

Данных за январь–май 2019 года по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом КС МНЭ РК не предоставил, однако известно, что годом ранее показатель составил 8,9 млн человек.

Можно рассчитать, что в текущем году за 5 месяцев по железной дороге перевезли 8,7 млн пассажиров.





Объём перевезённых грузов и багажа железнодорожным транспортом за год к январю–маю 2018 года сократился на 0,1% — со 159,5 млн до 159,4 млн тонн.

Для сравнения: объём перевозок грузов и багажа всеми видами транспорта за год вырос на 3,7%, до более чем 1,5 млрд тонн.





Грузооборот железнодорожного транспорта за январь–май текущего года составил 114,9 млрд ткм, против 114,4 млрд ткм годом ранее (+0,4% за год).

Пассажирооборот увеличился за год на 0,6%, годом ранее он составлял 6,9 млрд пкм за 5 месяцев. По текущему году данные Комитетом по статистике не предоставлены, с учётом данных по росту можно рассчитать, что показатель составляет 6,92 пкм.

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