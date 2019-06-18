Играли в карты на деньги. Четверо мужчин заплатят штраф по 500 тыс. тенге

Деньги пойдут в госбюджет.

В СКО четверо мужчин наказали штрафом за игру в карты на деньги, передает Zakon.kz со ссылкой на суд района Шал акына.

Судом района Шал акына в СКО рассмотрено четыре административных дела по части 1 статьи 444 КоАП - Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах, а равно принятие ставок на спортивные и иные состязания лицами, не имеющими на то специального разрешения.

- Судом установлено, что граждане Т., Э., С., Б., и Т., находясь в салоне автомашины Audi 100, играли в азартную игру "Ази" на деньги. В машине были обнаружены и изъяты игральные карты и денежные средства номиналом 50 и 100 тенге, указанные лица были доставлены в ОП района Шал акына, где дали признательные показания, что действительно играли в азартную игру "Ази" на деньги. В суде лица вину не признали, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 МРП (505 000 тенге) в доход государственного бюджета, с конфискацией. Постановления в законную силу не вступили, - сообщили в суде.

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