Где в Алматинской области разрешено купаться

На территории Алматинской области постановлением акимата области определено 11 разрешенных общественных мест для купания на водоемах.

Места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах Алматинской области, на которых разрешено купаться в 2019 году, распространила пресс-служба ДЧС региона, передает Zakon.kz.

На территории Алматинской области постановлением акимата области определено 11 разрешенных общественных мест для купания на водоемах:

- городской пляж на реке Каратал в Талдыкоргане;

- пляжи набережной озера Алаколь в Алакольском районе (с. Акши);

- пляжи набережной озера Балхаш в Сарканском районе (с. Лепсы);

- открытый плавательный бассейн в Текели;

- семь пляжей на юго-западном побережье Капшагайского водохранилища. Это:

1. Городской пляж №1, участок №87.

2. Городской пляж №2, участок №103.

3. Городской пляж №3, участок №106.

4. Городской пляж №4, участок №111.

5. Городской пляж №5, участок №136.

6. Городской пляж №6, участок №141.

7. Городской пляж №7, участок №143.

Необорудованные пляжи считаются небезопасными и купание в них запрещено.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает гостей и жителей, отдыхающих на Капшагайском водохранилище, соблюдать элементарные правила безопасности на воде, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев:

- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии;

- не прыгайте в воду с лодок, катеров и других плавсредств; - не ныряйте с мостиков, дамб, причалов;

- не оставляйте детей без присмотра взрослых;

- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

- не заплывайте далеко от берега, а также за знаки ограждения (буи);

- не купайтесь во время объявлений штормовых сообщений об усилении ветра, волн, сильных дождей и т.д.

Применяя эти простые рекомендации, вы убережете себя и своих близких от чрезвычайных ситуаций на водоемах.

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