Где в Алматинской области разрешено купаться
На территории Алматинской области постановлением акимата области определено 11 разрешенных общественных мест для купания на водоемах.
Места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах Алматинской области, на которых разрешено купаться в 2019 году, распространила пресс-служба ДЧС региона, передает Zakon.kz.
На территории Алматинской области постановлением акимата области определено 11 разрешенных общественных мест для купания на водоемах:
- городской пляж на реке Каратал в Талдыкоргане;
- пляжи набережной озера Алаколь в Алакольском районе (с. Акши);
- пляжи набережной озера Балхаш в Сарканском районе (с. Лепсы);
- открытый плавательный бассейн в Текели;
- семь пляжей на юго-западном побережье Капшагайского водохранилища. Это:
1. Городской пляж №1, участок №87.
2. Городской пляж №2, участок №103.
3. Городской пляж №3, участок №106.
4. Городской пляж №4, участок №111.
5. Городской пляж №5, участок №136.
6. Городской пляж №6, участок №141.
7. Городской пляж №7, участок №143.
Необорудованные пляжи считаются небезопасными и купание в них запрещено.
Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает гостей и жителей, отдыхающих на Капшагайском водохранилище, соблюдать элементарные правила безопасности на воде, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев:
- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии;
- не прыгайте в воду с лодок, катеров и других плавсредств; - не ныряйте с мостиков, дамб, причалов;
- не оставляйте детей без присмотра взрослых;
- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
- не заплывайте далеко от берега, а также за знаки ограждения (буи);
- не купайтесь во время объявлений штормовых сообщений об усилении ветра, волн, сильных дождей и т.д.
Применяя эти простые рекомендации, вы убережете себя и своих близких от чрезвычайных ситуаций на водоемах.
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