Нигматулин принял послов зарубежных стран

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

18 июня в Мажилисе председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайных и полномочных послов ряда зарубежных стран, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На встрече с послом Туркменистана Тойлы Комековым обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, между парламентариями, а также в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники подчеркнули, что основу развития двусторонних отношений заложили Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Нигматулин и Комеков акцентировали внимание на важности для всего Центрально-Азиатского региона реализации таких крупных проектов, как газопровод "Туркменистан – Узбекистан – Казахстан - Китай", железная дорога "Казахстан – Туркменистан - Иран", подписании исторической Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Председатель Мажилиса высказался также за расширение отношений между профильными комитетами парламентариев и группами по сотрудничеству для обмена опытом законотворческой деятельности.

По словам Нурлана Нигматулина, развитию межпарламентского диалога будет способствовать и участие делегации Меджлиса Туркменистана в IV совещании спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане.

Тема укрепления межпарламентского взаимодействия в интересах народов продолжена в беседе спикера Мажилиса с послом Армении Гагиком Галачяном.

Делегация Национального собрания Армении во главе с председателем Парламента подтвердила свое участие в форуме в Нур-Султане.

В ходе беседы Нурлан Нигматулин и Гагик Галачян отметили также тесное взаимодействие Казахстана и Армении в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что открывает большие возможности и для сотрудничества парламентариев.

Говоря с послом Индии в Казахстане Прабхатом Кумаром о развитии межпарламентских отношений, председатель Мажилиса отметил, что практический интерес представляет изучение индийского опыта в области инноваций, высоких технологий, а также использования возобновляемых источников энергии.

На встрече также отмечена важность документов, подписанных в рамках Саммита ШОС в г.Бишкеке, позволяющих вывести взаимодействие в рамках Организации на качественно новый уровень.

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