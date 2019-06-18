Деформация пальцев, перелом носа, спит на клеенке. Дочку забрали у пьющей карагандинки

Мать намерены лишить родительских прав.

Волонтеры Караганды озаботились судьбой 4-летней девочки, мать которой пьет и не заботится о ребенке, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в паблике @patriotkaragandy.

Сообщалось, что 4-летнюю девочку с переломом носа, деформацией пальцев ног и другими травмами забрали волонтеры у неблагополучной семьи в Караганде. Они рассказали, что мать ребенка страдает алкоголизмом, бьет дочь, не кормит ее и не создала условия для нормальной жизни. Спала девочка на клеенке, одеяла нет, в доме холодно.

В органах опеки, в свою очередь, сообщили, что если мать бросит пить и окружит дочь лаской и заботой, то ей могут вернуть дочь.

О судьбе ребенка волонтеры узнали от соседей семьи, которые им позвонили и сообщили, что мать бьет девочку, оскорбляет. Волонтеры приехали и забрали малышку домой к девушке-волонтеру.





- От нас поступил звонок на 102. Мы назвали адрес и описали ситуацию. Мы вызвали скорую помощь. Врач осмотрела и сообщила, что показаний для госпитализации нет. Мы на основании расписки забрали девочку. Адрес, где будет ребенок, дали полиции и матери. Одному из сотрудников опеки мы тоже позвонили, - рассказали волонтеры.

Позже девочку отвезли в полицию, где ее опросили в присутствии психологов.

В полиции по данному факту сообщили, что семья состоит на специальном учете. В апреле мать привлекали к ответственности, с ней регулярно работает ювенальная полиция, проводятся профилактические работы.

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