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Президент дал ряд поручений заместителю Председателя Ассамблеи народа Казахстана

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Жансеиту Туймебаеву за проводимую Ассамблеей работу.

Фото : Акорда18 июня 2019, 18:23

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана, ходе реализации поручений, данных на XXVII сессии АНК, ситуации в сфере межэтнических отношений в стране.

Кроме того, Жансеит Туймебаев доложил Президенту о ходе разработки плана мероприятий, посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана и Конституции Республики Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Жансеиту Туймебаеву за проводимую Ассамблеей работу.

- Благодарю за активную деятельность Ассамблеи Народа Казахстана, в частности в ходе президентских выборов. АНК проводит важную работу по консолидации нашего общества, - отметил Глава государства.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.


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