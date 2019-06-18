400 студентов из ВКО получат образовательные гранты из средств местного бюджета

Если в 2017 году 48% выпускников школ области, сдавших ЕНТ, получили образовательные гранты, то в 2018 году 56% выпускников школ стали обладателями республиканских и местных грантов.

В Восточном Казахстане в контексте задач президентской программы "Рухани жаңғыру" третий год успешно реализуется проект "Білікті маман" по расширению доступности высшего образования и повышению конкурентоспособности вузов, сообщает Zakon.kz.

18 июня под председательством заместителя акима ВКО Асем Нусуповой при участии партии Nur Otan состоялось заседание конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов.

Предварительная работа по составлению списка наиболее востребованных специальностей велась тщательно накануне с участием всех управлений, предприятий и Палаты предпринимателей "Атамекен".

Открывая встречу, Асем Нусупова отметила, что образовательные гранты на подготовку специалистов с высшим образованием власти региона выделяют с 2017 года. Это, по ее словам, позволило значительно сократить отток выпускников школ и колледжей области, а также сделать для ребят получение высшего образования более доступным.

Если в 2016 году уехало обучаться 1800 выпускников школ области, в 2017 году - 890, в 2018 году 636 выпускников выехали в зарубежные ВУЗы (по сравнению с 2016 годом отток сократился на 35,3%). На 2019 год согласно прогноза количество выпускников, планирующих выезд за пределы РК, составляет 585 человек.

Что касается доступности, то если в 2017 году 48% выпускников школ области, сдавших ЕНТ, получили образовательные гранты, то в 2018 году 56% выпускников школ стали обладателями республиканских и местных грантов.

Заместитель главы региона подчеркнула также важность распределения грантов на те отрасли, в которых ощущается нехватка специалистов, отметив, что будущие выпускники прошедшие обучение за счет государства внесут существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, закрыв дефицит кадров в своих отраслях.

Среди востребованных на сегодня для региона профессий – технические науки и технологии, педагогика, гуманитарные науки, искусство, здравоохранение и медицина, услуги и сельскохозяйственные науки. После завершения обучения обладатели грантов должны будут в обязательном порядке отработать в регионе.

По информации заместителя руководителя областного Управления образования Кажимухана Оспангалиева, потребность в кадрах с высшим образованием на период с 2020 по 2024 годы составляет порядка 1762 места, ежегодная потребность – около 650 мест. К примеру, к концу 2023–2024 учебного года предоставленные ранее гранты позволят 400 выпускникам вузов гарантированно трудоустроиться в Восточном Казахстане.

В 2019 году за счет средств областного бюджета на подготовку специалистов с высшим образованием выделено 373 образовательных гранта на подготовку востребованных кадров плюс 27 грантов – за счет образовательных госзаказов вузам (из них 11 – на подготовку учителей физкультуры, 10 – бизнес, управление и право, 6 – религия и теология).

Кажимухан Оспангалиев обратил внимание собравшихся на то, что с февраля 2019 года понятие "специальность" заменено понятием "образовательные программы". Поэтому на 2019–2020 учебный год образовательные гранты будут распределены по группам образовательных программ, в соответствии с комбинацией профильных предметов. В эту группу входят одна или несколько образовательных программ вуза. Всего имеются 97 групп образовательных программ. В конкурсе на присуждение образовательного гранта абитуриенту предоставляется возможность выбора до четырех групп образовательных программ при совпадении комбинаций профильных предметов.

Необходимо отметить, что на одного студента в среднем на 1 год областной бюджет тратит 800 тыс. тенге, а на весь цикл обучения будет затрачено 4,0 миллиона тенге.

В целом с 2017 года на полный цикл обучения, с учетом выделенных грантов текущего года финансирование составляет 4,2 миллиарда тенге (1046 студентов). Выделяемые средства включают в себя фонд оплаты труда преподавателя, стипендию и проезд студента.

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