Депутаты сената ознакомились с работой электронного декларирования

Благодаря принимаемым мерам по улучшению процессов таможенного оформления Казахстан поднялся на 21 ступень и занял 109 место в рейтинге Doing Business`19.

Центр таможенного оформления города Нур-Султан посетили депутаты Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК во главе с Председателем Комитета Мухтаром Кул-Мухаммедом. Они ознакомились с работой электронного декларирования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С 1 апреля 2018 года в качестве мер по улучшению налогового и таможенного администрирования в пилотном режиме внедрены информационные системы "Астана-1", "Маркировка товаров", "Электронные счета-фактуры", "Виртуальный склад", "Система управления рисками".

Как рассказал вице-министр финансов Руслан Енсебаев, внедрение указанных систем имеет ряд преимуществ, включая возможность осуществления автоматизированного контроля всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации, оформления транзита, нахождения товаров на складе временного хранения до контроля после выпуска товаров.

- Все процессы таможенного контроля сосредоточены в одной информационной системе, заменив более пяти программ, таких как ЦОУ, ТАИС, Статистика, Web-декларант, Брокерская система, Система управления рисками. Подобная система уже функционирует в 95 странах ближнего и дальнего зарубежья, имеет позитивную оценку в рейтинге Doing Business и соответствует нормам и стандартам ВТамО и ВТО, - отметил Р.Енсебаев.

В центре внимания депутатского корпуса были вопросы практического применения системы "Астана-1", расхождения статистических данных по движению грузов между Казахстаном и Китаем, дальнейшее совершенствование таможенного администрирования посредством создания Единого окна.

В целом, благодаря принимаемым мерам по улучшению процессов таможенного оформления Казахстан поднялся на 21 ступень и занял 109 место в рейтинге Doing Business`19.

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