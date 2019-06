Найди свою игру: Теннис

Не удивительно, что теннис всегда считался игрой аристократии, к которой со временем добавилась научная и творческая интеллигенция – учёные, артисты, инженеры…

Друзья, любите ли вы теннис так, как люблю я? Уже судя по тому, что читаете эти мои заметки – да, любите. Другое дело, в чём ещё выражается эта любовь? Например, играете ли вы сами? Если "да", то как давно, где, с кем и как часто? Устраивают ли вас качество кортов и цены? А если "нет", то почему? Что мешает нам всем стать частью огромного и красивого теннисного мира? Вот и давайте вместе поразмышляем над этими вопросами…

Автор с мужской сборной Казахстана (слева направо – капитан команды Диас Доскараев, Александр Недовесов, Михаил Кукушкин, Тимур Хабибулин, Дмитрий Попко). Вараждин (Хорватия), апрель 2018 г.

Игра не для всех?

Общеизвестно, что современный баскетбол начался с того, что преподаватель одного из американских колледжей Джеймс Нейсмит предложил своим студентам забрасывать футбольный мяч в две корзины для сбора персиков (англ. basket – корзина), прибитые к балконам в противоположных концах спортзала.

Каждый мальчишка сотню лет назад знал, что играть в футбол можно играть на любом клочке земли и даже на асфальте, используя в качестве мяча шапку, а в качестве ворот – кирпичи или школьные портфели. То же самое можно сказать о волейболе, где вместо сетки сгодится обычная верёвка, или о настольном теннисе, в который можно играть на любом столе, используя книги и в качестве сетки, и в качестве ракеток.

А вот большой теннис или, как назвали придумавшие его англичане, лаун-теннис (lawn – англ. "лужайка", "газон") по определению не мог стать массовым видом спорта, поскольку в него не поиграешь большой компанией, для него нужна специальным образом подготовленная площадка (корт), нужны соответствующие ракетки и мячи. Не удивительно, что теннис всегда считался игрой аристократии, к которой со временем добавилась научная и творческая интеллигенция – учёные, артисты, инженеры…

Ты помнишь, как всё начиналось…

Как свидетельствует самый авторитетный историк тенниса в Казахстане (и сам – блестящий теннисист!) Урал Сарсенович Аманжолов, центрами развития игры в республике стали в 30-е годы прошлого столетия Алма-Ата, Уральск и Петропавловск. Но по-настоящему закипела теннисная жизнь, когда весной 1957 года в алма-атинском ЦПКиО имени А.М. Горького открылась теннисная секция, которую стал вести 28-летний выпускник московского института физической культуры Валентин Биценко.

А в 1962 году из северной Ухты в Алма-Ату "переманили" с семьёй 47-летнего Августина Августиновича Вельца. В предвоенные годы Вельц считался одним из сильнейших теннисистов страны, но попал под каток сталинских репрессий – и сначала семь лет провёл на таёжном лесоповале, после чего восемь лет на поселении в Коми АССР. Оказавшись в солнечной Алма-Ате, он развернул такую бурную деятельность, что в короткие сроки вывел сборные Казахской ССР разных возрастов в число лидеров в стране!

В городе в то время было лишь три теннисных площадки – у Дворца спорта и Малой арены, а также верхние и нижние корты в ЦПКиО имени А.М. Горького. Тем не менее именно на этих полутора десятках кортов выросли в игроков всесоюзного (а кто-то и мирового!) уровня Алексей Рудь и Марина Крошина (в 1970 году они первыми из казахстанцев сыграли на легендарном Уимблдоне!), Лилия Карпова и Валерий Литвинов, Владимир Вельц и Валерий Ковалёв, Алла Филинова и Марина Ткаченко, а ещё позже – Елена Лиховцева и Ирина Селютина…

Августин Вельц со своими ученицами Мариной Крошиной и Лилией Карповой. Фото – из личного архива У.С. Аманжолова

Переход количества в качество – и наоборот?

Больше кортов, больше тренеров, больше занимающихся и играющих – по логике вещей количество обязательно должно переходить в качество. Но так ли это на самом деле? Приведу два примера…

Швеция, начало 70-х годов. В стране с хорошими теннисными традициями появляется звезда по имени Бьорн Борг, и именно усилиями 19-летнего юноши в 1975 году впервые выигрывается Кубок Дэвиса. А в 80-х годах появляется целое созвездие – Матс Виландер! Стефан Эдберг! Андерс Яррид! Йоаким Нюстрем! Ханс Симонссон! – на счету каждого из этой великолепной пятёрки есть титулы турниров "Большого шлема". Семь лет подряд, с 1983 года по 1989-й включительно, шведская сборная играла в финалах Кубка Дэвиса – и трижды побеждала! Ещё три "Серебряные салатницы" выиграла блестящая плеяда 90-х во главе с Юнасом Бьоркманом.

Увы, после того, как в 2011 году в возрасте 27 лет практически завершил свою спортивную карьеру из-за мононуклеоза Робин Сёдерлинг, у шведов из топовых игроков остался лишь парник Томас Линдстедт. Но ему сейчас 42 года, а молодые лидеры сборной братья Микаэль и Элиас Имеры пока даже в Топ-100 не входят…

Почему так случилось в стране, где число играющих в теннис людей стабильно растёт, и корты не пустуют даже в утренние часы? Если резюмировать содержание статьи "Закат теннисных империй. Швеция" в газете "Спорт-Экспресс" от 9 ноября 2013 года, то можно сделать такие выводы: 1) современные дети не горят желанием выкладываться на тренировках так, как их родители, которые, в свою очередь, не хотят тратить свои деньги и время на воспитание новых Боргов, Виландеров и Эдбергов, считая, что пробиться в теннисную элиту невозможно; 2) в стране давно уже нет новых теннисных звёзд, на которых стремились бы быть похожими юные шведы. Зато есть футболист Златан Ибрагимович и более 80 хоккеистов, играющих в НХЛ, сильнейшей лиге мира!

Другой пример: вспомните звёздную плеяду российских девушек последнего двадцатилетия! Анна Курникова, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Динара Сафина, Светлана Кузнецова, Вера Звонарёва, Надежда Петрова, Анна Чакветадзе, Мария Шарапова, Мария Кириленко – каждая из них входила в Топ-10 рейтинга WTA, а Шарапова и Сафина даже возглавляли список лучших теннисисток мира!

А что сейчас? Хороших игроков среди молодых россиянок немало, а вот звёзд – нет: лучшая из них, 22-летняя Дарья Касаткина, в рейтинге WTA располагается сейчас на 21-м месте…

А что у нас?

Так уж повелось, что спортивные федерации в Казахстане возглавляют люди либо с мощным административным ресурсом – министры и руководители национальных компаний, либо финансово успешные. Федерацию тенниса Казахстана (ФТК) с августа 2007 года возглавляет Булат Утемуратов, №2 в списке богатейших бизнесменов Казахстана (май 2019 г.) по оценке журнала "Forbes Kazakhstan". Более того, с сентября 2015 года он входит в Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF).

Именно по инициативе Утемуратова по всей стране развернулось строительство теннисных центров. Сейчас таковые имеются во всех областных центрах (последним закрытым "белым пятном" стала в 2017 году Северо-Казахстанская область) – и строятся новые! Так, заглянув на сайт ФТК, я узнал, что в нынешнем году откроются ТЦ в Астане, Караганде, Актау, Алматы и городе Лисаковске Костанайской области.

А вообще, утвержденная ФТК на ближайшую пятилетку программа предполагает строительство 10 новых теннисных центров с 92 кортами – на которых можно не только тренироваться, но и проводить международные турниры. Это в дополнение к уже имеющимся 270 кортам, большая часть из которых имеет хардовое покрытие RuKort, но есть и неплохие грунтовые корты – в Алматы, Астане и Шымкенте.

А что с количеством постоянно занимающихся в этих ТЦ? Имеется и такая статистика: около 7 000 человек, готовых платить 2-3 тысячи тенге за час аренды корта (по мировым меркам это совсем недорого). Что же касается групповых тренировок для детей, то цены тут от региона к региону разнятся. Да, есть и бесплатные группы – для талантливых игроков (затраты на поддержку Федерацией членов детских и юношеских сборных разных возрастов существенно выше, чем затраты на членов национальной сборной!), но в среднем 12 занятий в группе обходится родителям маленького теннисиста ежемесячно в 12 000 тенге и выше плюс бесплатный инвентарь.

Игроки национальной сборной на детском мастер-классе. Фото – Андрей Ударцев (ФТК)

Но тут ещё очень важен вопрос: кто тренирует? Ежегодно ФТК проводит семинары по программе сертификации и обучения тренеров, в том числе, по международным стандартам (ITF Coach Education Programme), с привлечением таких авторитетных специалистов, как голландец Эрик ван Харпен, работавший с такими чемпионками, как Аранча Санчес-Викарио, Кончита Мартинес и Патти Шнидер, или россиянин Борис Собкин, воспитавший экс-8-ю ракетку мира Михаила Южного.

Благодаря этим семинарам на сегодняшний день в Казахстане имеется более 200 сертифицированных тренеров, из них 44 тренера обучились по программе ITF Level 1 (сейчас она называется Coaching Beginner & Intermediate Players Course) и 14 тренеров – по программе ITF Level 2 (Coaching Advanced Players Course). Но даже этого количества мизерно мало для воспитания будущих звёзд, я уж не говорю об уровне ITF Level 3 (Coaching High Performance Players Course)!

Но даже наличие достаточного количества кортов и тренеров не гарантирует появление больших чемпионов. Нужны деньги – и немалые! И далеко не каждые родители рискнут поставить всё на кон в надежде, что из их сына или дочери вырастет новый Роджер Федерер или Серена Уильямс. Тем не менее, то, что занятия теннисом воспитывают целеустремленность, развивают интеллект и обогащают арсенал самых разнообразных навыков, становится решающим фактором в выборе спортивной секции для ребенка.

Именно такой выбор, к примеру, сделала с подсказки своих родителей Асия Даир, в 17 лет считавшаяся одной из самых перспективных наших теннисисток. Окончив престижный Boston College по специальности "Экономика" и параллельно защищая честь своей альма-матер в университетских турнирах (https://bceagles.com/roster.aspx?rp_id=9816), 23-летняя красавица работает теперь в одной из самых известных финансовых групп мира – швейцарском UBS и теннис продолжает играть важную роль в ее жизни.

Вместо эпилога

Даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребёнок всё равно не родится через месяц. Никакая массовость не может гарантировать того, что у вас появится звезда мирового уровня. Но – дать шанс проявить себя и закалить характер в условиях жёсткой конкуренции может.

Вот почему я верю, что рано или поздно усилия ФТК принесут свои плоды, – и мировую славу казахстанскому спорту принесут не боксёры или штангисты (изрядно, кстати, замаранные допинговыми скандалами), а теннисисты, выросшие на наших кортах и воспитанные нашими тренерами.

Выход в финальную часть Кубка Дэвиса

© Александр Ляхов

