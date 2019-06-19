В Атырауской области на 8 640 гектарах земли проводится химическая обработка против саранчи

Главная цель заседания штаба – не допустить распространения и ухудшения фитосанитарной обстановки.

12 июня в Макашском сельском округе Курмангазинского района областной территориальной инспекцией было проведено выездное заседание штаба по борьбе с саранчовыми вредителями под председательством заместителя акима Атырауской области Алибека Наутиева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Главная цель заседания штаба – не допустить распространения и ухудшения фитосанитарной обстановки. В связи с этим ведутся мероприятия по обработке полей с целью предотвращения распространения главной угрозы сельского хозяйства.

– Нынешний год благоприятствует развитию и увеличению численности азиатской саранчи. Главная причина – низкий уровень паводковых вод. С целью разрешения данной проблемы мы организовали заседание. Наш регион не должен пострадать от нашествия саранчи, – сказал заместитель акима области Алибек Наутиев.

На территории области обитают 2 вида стадных саранчовых – итальянский прус в полупустынной зоне и азиатская саранча. Если первый вид обитает в камышовых зарослях, то второй оседает на пастбищах.

– Из года в год наша инспекция усиленно работает. В этом году планируется провести химическую обработку 8 640 га земли за счет республиканского бюджета. Территория обрабатывается безвредным для окружающей среды способом, дельталетом с воздуха в труднодоступные места и автотранспортом в степях. Кроме того, в целях борьбы с саранчой на средства из местного бюджета будет проведена химическая обработка 3 540 га земли, – сказал руководитель областной территориальной инспекции комитета госинспекции МСХ РК Абат Жангалиев.

В ходе заседания штаба начальник ФБГУ "Россельхозцентр" Виктор Шляхов остановился на важности совместной работы.

– Нам важна сплоченность действий на границе Астраханской и Атырауской областей. Потому как саранча мгновенно перебирается из одного места в другое. В 2017 году мы боролись с мараканской саранчой, прибывшей с территории Дагестана. Это было очень трудно. Именно поэтому в текущем году в Астраханской области проводится ряд работ, чтобы остановить поток саранчи, – сказал Виктор Шляхов.

В завершение встречи областная территориальная инспекция включила в протокол, необходимость наличия оборудования для опрыскивания, чтобы противодействовать нашествию саранчи.

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