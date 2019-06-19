Часть дороги по Жибек Жолы в Алматы будет перекрыта

Пешеходная зона открыта с северной стороны улицы.

С 20 июня в Алматы, в связи с реконструкцией, будет перекрыто движение автотранспорта по Жибек Жолы от Наурызбай батыра до Сейфуллина, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление комфортной городской среды города Алматы.

В Алматы в связи с проведением работ по реконструкции улицы Жибек Жолы с 20 июня будет перекрыто движение для автотранспорта от ул. Наурызбай батыра до пр.Сейфуллина. Ранее, с 13 июня, был перекрыт участок для автотранспорта от Желтоксан до Наурызбай батыра.

Пешеходная зона открыта с северной стороны улицы.

При этом все работы по модернизации общественных пространств будут проводиться поэтапно и с минимальными неудобствами для горожан. Установлены специальные ограждения и пешеходные трапы.

Во избежание заторов, просим жителей и гостей города заранее корректировать свои маршруты.

Напомним, что в рамках концепции "Город для людей", в Алматы начата реконструкция на участках улиц Байсеитовой, Жибек Жолы и проспекта Достык.

С целью создания комфортной городской среды на этих улицах появится энергосберегающее тротуарное освещение, уличная мебель, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы и др. Планируется озеленение и посадка новых деревьев с сохранением существующих, а также прокладка автоматической системы полива.

В текущем году планируется отремонтировать еще более 600 дворов, охватив 50% всех городских многоэтажек. Проводится средний ремонт более 140 улиц. Ведется строительство новых дорог на 456 улицах в 14 микрорайонах города. На окраинах города будут благоустроены ряд парков, скверов и пешеходных зон. В целях создания безопасной городской среды новые LED-светильники дополнительно установят на более чем 120 улицах города.

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