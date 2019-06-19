В Алматы открылся еще один коворкинг-центр для молодежи

По принципу Open Space новый молодежный центр разделили на несколько зон: IT station, Reading platform с библиотекой на 1000 книг, Meeting room для проведения семинаров, тренингов и др.

В рамках объявленного Елбасы Года молодежи в Алматы на базе городского филиала партии "Nur Otan" открылся первый в стране коворкинг-центр "Jas Otan", передает Zakon.kz.

По принципу Open Space новый молодежный центр разделили на несколько зон: IT station, Reading platform с библиотекой на 1000 книг, Meeting room для проведения семинаров, тренингов и др. Все это стало возможным благодаря поддержке известных меценатов города Амиржана Набиева, Вячеслава Банщикова и Кайыржана Мимикенова.

Как отметил аким Алматы Бауыржан Байбек, поддержка молодежи, ее идей и инициатив является краеугольным камнем политики Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Ранее подобные городские коворкинг-центры были открыты в Алатауском и Наурызбайском районах, где на регулярной основе проводятся мастер-классы, тренинги, консультации по трудоустройству для приезжей молодежи. Кроме того, модернизирована в молодежный интеллектуальный центр юношеская библиотека имени Жамбыла. На базе бывшего трамвайного депо планируется реализовать уже второй этап Лофт-центра для молодых алматинцев "Depo Evolution Park".

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы в городе также планируется построить 38 общежитий на 20 тысяч мест. Уже сдано в эксплуатацию четыре общежития, на подходе открытие еще пяти. За два года 200 молодых семей обрели жилье по городской программе "Алматы жастары". Особое внимание уделяется профессиональному и техническому образованию. Сегодня бесплатно осваивают рабочие и сервисные специальности уже более 30 тысяч молодых людей.

Сегодня же в новом коворкинг-центре председатель городского филиала "Nur Otan" Бауыржан Байбек вручил партийные билеты новым членам объединения. Среди них руководитель клуба казахского языка Марина Фалеева, многократный чемпион Казахстана и Паралимпийских игр Азамат Оразбек, юный композитор Галамат Бейсекожа, призер "ТОП 100 лучших стартап-проектов в сфере медицины" в Сингапуре Алина Ачилова, руководитель "L-Generation" Эдуард Ли, телеведущая Диана Скатова, актер театра "Арлан" и чемпион страны по панкратиону Шалкар Кудайберген.

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