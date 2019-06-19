"Ты очень похож на меня!" Казахстанец вызвал Хабиба на бой без правил

Дорогие казахстанцы, болейте за меня - призвал уралец.

Житель Уральска предложил Хабибу Нурмагомедову показать всему миру бой без правил, передает Zakon.kz.

На видеозаписи мужчина, представившийся Мурадыном, говорит, что живет в Уральске, высказывает уважение к Хабибу Нурмагомедову, говорит, что тот очень похож на него и предлагает сразиться.

- Я не бандит, я не барыга, я простой человек. Я не шимпанзе я не горилла. Я хочу салам алейкум сказать главе чеченского народа Рамзану Кадырову, и чемпиону Нурмагомедову Хабибу. Хабиб, ты молодец, красавчик. Ты очень похож на меня. Если не против, давай на весь мир покажем бой без правил. Дорогие казахстанцы болейте за меня, - сказал мужчина, изобразив боевой прием.

Дойдет ли это предложение до российского бойца, неизвестно. Сам он делится фотографиями из Лондона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пасмурная погода, Лондон и горячий кофе со сливками. Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 18 Июн 2019 в 2:32 PDT

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