"Ты очень похож на меня!" Казахстанец вызвал Хабиба на бой без правил
Дорогие казахстанцы, болейте за меня - призвал уралец.
Фото : кадр видео/Мой город19 июня 2019, 16:49
Житель Уральска предложил Хабибу Нурмагомедову показать всему миру бой без правил, передает Zakon.kz.
На видеозаписи мужчина, представившийся Мурадыном, говорит, что живет в Уральске, высказывает уважение к Хабибу Нурмагомедову, говорит, что тот очень похож на него и предлагает сразиться.
- Я не бандит, я не барыга, я простой человек. Я не шимпанзе я не горилла. Я хочу салам алейкум сказать главе чеченского народа Рамзану Кадырову, и чемпиону Нурмагомедову Хабибу. Хабиб, ты молодец, красавчик. Ты очень похож на меня. Если не против, давай на весь мир покажем бой без правил. Дорогие казахстанцы болейте за меня, - сказал мужчина, изобразив боевой прием.
Дойдет ли это предложение до российского бойца, неизвестно. Сам он делится фотографиями из Лондона.
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