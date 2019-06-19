Полицейские помогли участнику ретро ралли Пекин-Париж-2019

Один из участников ретро ралли сбился с маршрута,

Интересный случай взаимодействия участников ралии Пекин-Париж с казахстанскими полицейскими рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, передает Zakon.kz.

В один из дождливых дней, проехав территорию России, участники международного ретро ралли Пекин-Париж-2019 въехали на территорию Казахстана.

Один из участников ретро ралли сбился с маршрута, поехав в другом направлении в сторону Шалдая. На Щербактинской трассе его заметил участковый инспектор полиции Мусабек Шинтаев, который тут же сообщил о происшествии.

К тому же у гражданина Новой Зеландии сломался автомобиль. На место поломки по поручению начальника полиции Щербактинского района подполковника Елдоса Нургалиева незамедлительно прибыли патрульные полицейские Арман Абдугалиев и Василий Шкретов. Поломка оказалась серьезной, был пробит радиатор. Полицейские погрузили ретро авто на эвакуатор, любезно предоставленный директором ТОО "Артур" Леонидом Вольф, и сопроводили машину до Павлодара.

Благодаря помощи сотрудников полиции участник столь значимого события прибыл в Павлодар в строго запланированное время.

К слову, участники международного ралли Пекин-Париж стартовали в начале июня из столицы Китайской народной республики на своих 120 ретро автомобилях класса "винтаж". Участники планируют 7 июля прибыть в столицу Франции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!