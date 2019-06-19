Главы государств подравляют Токаева

В адрес Президента поступают телеграммы.

Телеграммы поступают в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю его избрания Президентом Казахстана.

Король Бельгии Филипп, поздравив Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента, пожелал с честью выполнять столь высокую и ответственную миссию.

"Желаю Вашим соотечественникам счастья, благополучия и хочу донести до Вас, что я поддерживаю дружбу и сотрудничество между нашими странами", – говорится в телеграмме.

Президент Республики Сингапур Халима Якоб в своем поздравительном письме отметила, что убедительная победа Касым-Жомарта Токаева на выборах является показателем народного доверия его политическому опыту и лидерским качествам.

"Сингапур и Казахстан всегда плодотворно взаимодействовали во многих сферах. Уверена, что Вы, взяв в руки бразды правления страной, продолжите курс на прогресс и процветание Казахстана. Надеюсь на совместную работу в целях дальнейшего развития наших устоявшихся взаимоотношений", – пишет Президент Сингапура.

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, поздравив Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах, пожелал успехов в демократической модернизации.

"Убежден в дальнейшем укреплении двутосронних отношений на основе Заявления о партнерстве и сотрудничестве между Румынией и Республикой Казахстан от 2003 года и в соответствии с духом Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РК", - пишет Клаус Вернер Йоханнис.

Федеральный канцлер Австрии Бригитте Бирляйн также тепло поздравила Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Уверена, что мы сумеем продолжить продуктивное сотрудничество между двумя странами", – говорится в телеграмме.

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Чве Рён Хэ в своем послании высказал Президенту Казахстана теплые пожелания. В своей телеграмме он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества и дружественных отношений между двумя странами.

Сенаторы Республики Польша Гжегож Челей и Кажимеж Клейна, также поздравив Главу государства Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах, высказали надежду на продолжение многостороннего сотрудничества между Казахстаном и Польшей.

Поздравительные телеграммы поступили также от главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, кавалера ордена "Достық" Владимира Малышева, главного исполнительного директора компании "ENI" Клаудио Дескальци.

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