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Когда любят жениться казахстанцы

Основной свадебный бум приходится на октябрь.

Фото : pixabay.com19 июня 2019, 23:11

В Казахстане прогнозируют свадебный бум после долгого затишья. Чиновники уверены, что через 5–6 лет ЗАГСы будут переполнены молодоженами. Впрочем, ничего неожиданного экономисты не предсказали. Просто подошло время молодых людей, рожденных в нулевые, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Именно на этот период пришелся "беби-бум", когда рождаемость в стране неуклонно росла. В настоящий момент количество браков не превышает 140 тысяч в год. Но и их количество год за годом неуклонно увеличивается. Рекорд пришелся на 2015-й. Тогда узами брака себя связали 300 тысяч казахстанцев. В то же время растет количество и разводов, это каждый третий заключенный союз. Неизменным остается только время года, которое казахстанцы выбирают для свадеб.

Руслан Даленов, министр национальной экономики РК:

– Для интереса, наверное, для молодых девушек скажу: если посмотреть по динамике браков, у нас наибольшее количество браков заключается в октябре – 13,5 тысячи браков было заключено. Наименьшее количество браков в феврале – 8,5 тысячи.


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