50 молодых сотрудников полиции стали делегатами Форума в Акмолинской области

Сотрудники из разных регионов Казахстана рассказали о своей служебной деятельности и выразили благодарность наставникам, которые помогли им в становлении как профессионалов.

18 июня в Кокшетау со всех уголков Казахстана съехались лучшие молодые сотрудники, достигшие высоких показателей в оперативно-служебной деятельности, а также их наставники. Свою работу Республиканский Форум молодых сотрудников и их наставников продолжил два дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Главная цель Форума - совершенствование работы наставников в профессиональном становлении молодого поколения полицейских, обмен опытом, поиск новых форм и методов работы.

Первый день масштабного мероприятия начался с торжественного построения молодых сотрудников на плацу Департамента полиции. Свою насыщенную работу Форум продолжил за круглым столом на тему "Молодежь - будущее Казахстана".

Почетными гостями обширного мероприятия стали ветераны, внесшие значительный вклад в становление казахстанской полиции: генерал Осман-Рустамбек Бижигитов, генерал Серимжан Досумов, генерал Тулеген Рахимжанов, генерал Борис Цхай, генерал-лейтенант Абай Тасбулатов, а также полковник полиции Бахытжан Бейсеев, заместитель начальника Департамента кадровой политики МВД РК, полковник полиции Ибрагим Сейткужинов.

На пленарном заседании, который ознаменовал открытие Форума, с приветственным словом от имени всего руководства МВД РК к участникам мероприятия обратился заместитель министра внутренних дел РК полковник полиции Алексей Калайчиди.

В своем выступлении он отметил, что Форум является наглядным примером того, какое значение органы внутренних дел уделяют вопросам сохранения профессионального кадрового ядра, поддержке и пропаганде лучших традиций, также заместитель министра проанализировал ситуацию по реализации дорожной карты реформы ОВД.

Так, в рамках карты разработан новый стандарт полицейского, выработаны рекомендации к личным и профессиональным качествам сотрудника полиции, кроме того, проводится оптимизация организационно-штатной структуры.

Вместе с тем, улучшается система оплаты труда и социальной защиты сотрудников, в части повышения должностных окладов, прорабатываются механизмы решения жилищных проблем, внедряются современные технологии. Алексей Дмитриевич пожелал молодым сотрудникам вырасти в настоящих профессионалов своего дела, быть честными, с достоинством нести высокое звание казахстанского полицейского.

От лица ветеранов с напутственными словами к участникам форума обратился Председатель Казахстанского Совета ветеранов ОВД и НГ РК, генерал-майор милиции Умурзак Коспанович Болсамбеков.

К слову, в настоящее время, ветеранская организация МВД РК, возглавляемая Умурзак Коспановичем насчитывает более 65 тысяч человек. На ее заседаниях обсуждаются вопросы участия отставников в практической деятельности и патриотическом воспитании молодых сотрудников.

Во время официальной части работы Форума молодые сотрудники из разных регионов Казахстана рассказали о своей служебной деятельности и выразили благодарность наставникам, которые помогли им в становлении как профессионалов. В свою очередь наставники поделились опытом эффективной работы воспитания молодого поколения полицейских.

В целом, вниманию делегатов Форума была представлена обширная ознакомительная программа. В частности, на территории специализированной пожарной части № 26 Кокшетау, где вниманию гостей сотрудниками учебно-тренировочного подразделения ДП были представлены техника, снаряжения, вооружения и образцы специальной экипировки.

Сотрудниками специального отряда быстрого реагирования ДП Акмолинской области были презентованы показательные выступления, комплекс приемов рукопашного боя, захват автотранспорта с применением элементов блокирования с помощью бронетранспортера.

Вслед за бойцами СОБРа курсанты Кокшетауского технического института, военнослужащие НГ МВД РК, представили собравшимся свои навыки и умения. Наглядное задержание вооруженного преступника с помощью служебных собак продемонстрировали специалисты центра кинологической службы ДП.

Своим мастерством при тушении пожара гостей мероприятия ознакомил личный состав специализированной пожарной части, на вооружении которой имеется 13 единиц пожарных автомобилей, оборудованных новейшим оборудованием.

Для расширения у участников Форума из разных регионов Казахстана коммуникативных навыков психологи акмолинского областного департамента полиции провели с ними тренинги на природе, участие в которых позволило делегатам освоить способы снятия психологического напряжения и способствовало общению гостей в неформальной обстановке.

Продолжились ознакомительные мероприятия, организованные для гостей региона поездкой в живописный край казахстанской Швейцарии, курортную зону Боровое.

В рамках республиканского Форума, его участники посетили ведомственный музей, который по инициативе начальника ДП Акмолинской области генерал-майора Берика Билялова был расширен до 220 квадратных метров и обновлен.

На сегодняшний день фонд ведомственного музея насчитывает более 5 600 экспонатов. Большие и просторные помещения, располагаются на втором этаже административного здания и включают в себя пять залов. Первый зал охватывает период становления рабоче-крестьянской милиции и годы Великой Отечественной войны, во втором зале представлены экспонаты, рассказывающие о деятельности милиции Казахской ССР, а в третьем зале представлена уже полиция Независимого Казахстана.

Также в Музее отдельно располагаются оружейный и видео залы. В качестве экспонатов выставлены переданные в дар музею ветеранами МВД и их родственниками личные вещи сотрудников милиции - полиции, архивные документы, книги и фотографии.

В ходе мероприятия молодые сотрудники посетили Аллею ветеранов ОВД с участием заместителя министра МВД и приглашенных гостей. Делегаты Форума возложили цветы к монументу погибших при исполнении служебного долга сотрудников полиции, а также к мемориальной доске Памяти сенатору двух созывов, почетному гражданину города Кокшетау, ветерану МВД РК полковнику милиции Кайролле Ескендирову.

На торжественном закрытии Республиканского Форума состоялось вручение сертификатов его участникам, обширная концертная программа

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