Промсектору дали кредиты на полтриллиона тенге за четыре месяца

Промышленники, в свою очередь, не подводят: удельный вес просроченных займов в секторе за год сократился с 4,4% до всего 4,1%

За четыре месяца промсектор прокредитовали почти на полтриллиона тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на EnergyProm.kz.

Кредиты банков, направленные на поддержку промышленности, к концу апреля 2019 года составили чуть менее 1,9 трлн тг, незначительно сократившись (минус 0,8% за год). В целом объем кредитов экономике сократился на 1,1%, до 12,6 трлн тг. Доля кредитов промышленности второй год подряд составляет 15% от совокупного объема займов.

Удельный вес просроченных кредитов промсектору сокращается пятый год подряд. На конец апреля 2019 года показатель составил 4,1%, против 4,4% годом ранее.







Наибольший объем кредитов приходится на обрабатывающую промышленность: 1,3 трлн тг — на 1,3% больше, чем на конец апреля 2018 года. Доля сферы переработки от совокупного объема займов, направленных в промсектор, выросла за год с 68,5% до 69,9%.

Кредиты в горнодобывающую сферу также увеличились — на 1,3%, до 343,4 млрд тг. Кредитование прочих отраслей промышленности (электроэнергетика, водоснабжение и т. д.), напротив, сократилось — на 13,7%, до 225,3 млрд тг.







В целом за январь–апрель 2019 года на кредитование промышленности было выделено 499,2 млрд тг — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 416,5 млрд тг (+22,2%) направили в обрабатывающую промышленность. В горнодобывающую сферу было направлено кредитов на сумму 41,5 млрд тг (−49,5%), в кредитование прочих промотраслей — 41,2 млрд тг (+33,6%).

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