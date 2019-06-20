За неэффективное расходование бюджета наказали 224 работника

Из них лишь 9% руководители.

За неэффективное расходование бюджетных средств необходимо привлекать к ответственности не простых исполнителей, а людей, принимающих непосредственное решение в этом вопросе. Об этом на совместном заседании палат Парламента заявила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Некачественные бюджетные решения в 2018 году повлекли 138 млрд неэффективных расходов. Кто понес за это ответственность? Преимущественно простые исполнители, которые не принимают эти решения. Так в 2018 году, по материалам счетного комитета, к дисциплинарной ответственности привлечено 224 работника, из которых лишь 9 % руководители. Считаем важным внести изменения в действующее законодательство в части введения обязательной ответственности должностных лиц за финансовые нарушения и установить градацию ответственности в зависимости от сумм нарушений, - заявила Годунова.

Она напомнила, что в прошлом году были изменены подходы к формированию заключения комитета к отчету правительства и в Счетном комитете сосредоточились на оценке реализации бюджета через исполнение стратегических целей и поставленных в программных документах задач.

- Глава государства четко обозначил, что необходимо ужесточить ответственность за реализации госпрограмм и использование бюджетных средств, - добавила Годунова.

В целом, по ее словам, экономика Казахстана развивалась на фоне умеренных темпов роста мировой экономики и постепенного восстановления спроса на основные экспортные товары.

- В то же время, несмотря на политику диверсификации экономики, наиболее значимый вклад в рост экономики по прежнему вносит нефтегазовый сектор, а его удельный вес в структуре ВВП возрос до 21,3%. Отмечены значительные изменения в социальном направлении. В прошлом году впервые с 2014 года был достигнут рост заработной платы населения в реальном выражении. Эта положительная тенденция продолжает укрепляться в этом году, - отметила Наталья Годунова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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