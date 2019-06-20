Депутат: Не удалось достичь намеченных показателей по "экономике простых вещей"

За 2018 год по производству одежды прогнозные показатели были достигнуты лишь на 1,6% при запланированных 3%; продуктов питания 1,6% при прогнозе 5%, а по напиткам и вовсе 0,1% при прогнозе 3%.

При обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2018 год на совместном заседании палат Парламента депутаты подняли вопрос отсутствия достижения запланированных показателей по "экономике простых вещей" за прошлый год, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнила депутат мажилиса Ирина Унжакова, в Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" Елбасы указал на необходимость развития "экономики простых вещей", которая позволила бы обеспечить выпуск более 250 новых промышленных и 120 видов продовольственных товаров повседневного применения.

- Но, судя по отчету об исполнении республиканского бюджета за 2018 год, правительству не удалось достичь этих показателей. В частности, по производству одежды прогнозные показатели были достигнуты лишь на 1,6% при запланированных 3%; продуктов питания 1,6% при прогнозе 5%, а по напиткам и вовсе 0,1% при прогнозе 3%. В тоже время в другом разделе этого же отчета о деятельности министерства сельского хозяйства утверждается, что все объемы по производству, переработке мяса, молока, птицы, зерна, овощей, плодово-ягодных культур выполнены и даже перевыполнены. В связи с этим поясните, пожалуйста, почему выполнении и перевыполнении объемов производства прогнозные показатели по продуктам питания не достигнуты более чем в половину, а по напиткам практически полностью не достигнуты? - обратилась она к главе министерства национальной экономики РК Руслану Даленова.

Министр объяснил разницу в показателях.

- Производство одежды напитков, продуктов питания является важными подотраслями промышленности, обрабатывающей промышленности и это наиболее востребованные товары "экономики простых вещей". По этим трем отраслям достигнуты положительные показатели, но они ниже, чем целевые показатели. В текущем году проводится по ним мониторинг, недавно проводился проект-офис в правительстве по данным подоотрослям. По итогам пяти месяцам по ним имеется положительный рост, по двум из них рост даже стал двухзначным. Но мы понимаем, что ваш вопрос гораздо шире, чем 1,6, а не 3%, - пояснил он.

По его словам, вопрос координации между отраслями, действительно, актуален.

- Если растет производство сельхозпродукции, то должна и расти пищевая промышленность. Координация связи должна между ними быть, если этого нет - значит, проблема в логистике, сбыте и так далее. Мы в этом году скоординировали работу: АПК выращивает, "экономика простых вещей" перерабатывает, ДКБ торгует. Эту координацию в этом году обеспечили, уже рост есть. По экономике простых вещей на рассмотрении находится только по пищевой промышленности 329 проектов на сумму свыше 229 млн тенге, - сообщил Даленов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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