Талдыкорганские пловцы выйдут на олимпийский уровень

Жители города ждут с нетерпением окончания строительства бассейна.

На днях в паблике "Талдыкорганец" появилось видео будущего плавательного бассейна, за несколько часов эта публикация набрало свыше тысяча лайков и множество комментариев, передает Zakon.kz.

Необычную архитектуру Талдыкоргана дополнит сооружение в виде силуэта рыбы – это будет крытый плавательный бассейн. Он расположится в Юго-западном жилом районе областного центра и станет изюминкой города,

Жители города ждут с нетерпением окончания строительства бассейна.

По их словам они будут проводить свой досуг, а также станут свидетелями побед подрастающего поколения на масштабных спортивных состязаний.

Строительство объекта уже началось, а сдадут его в 2021 году. Бассейн будет соответствовать всем олимпийским стандартам: длина дорожек 50 метров, а трибуна рассчитана на 570 мест. В этом комплексе можно будет проводить соревнования республиканского и международного уровня.

Отметим, строят объект по программе государственного частного партнерства.

На площади около четырех гектаров земли расположится двух этажное здание бассейна со всеми комфортными условиями, как для спортсменов, так и для зрителей. Площадь бассейна составит 27 тысяч квадратных метров. При разработке проекта строительства бассейна большое внимание уделялось как его многофункциональности, удобству, так и эстетическому облику.

Сейчас на объекте идут начальные этапы строительства, но совсем скоро жители и гости города смогут лицезреть с трибун соревнования олимпийского уровня.

Также он будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, аквааэробике, водное поло и прыжки в воду. Кроме того, будут созданы условия для занятий плаванием маломобильных групп населения.

- Жду не дождусь когда достроят бассейн. Первым же делом запишу дочь на акваэробику. Вы только представьте в нашем городе появится такое сооружение. Мы будем воспитывать новую смену молодых пловцов, - написал в комментарий под видео житель города Дархан Абитаев.

А вот Айгерим Калиахметова написала, что современный бассейн дает уникальную возможность для молодых спортсменов: " Дети будут тренироваться на высшем уровне. Также это спортивное сооружение станет еще одним украшением Талдыкоргана."

Аким области Амандык Баталов уделяет большое внимание здоровому образу жизню населения. По его словам, этот проект положительно повлияет на развитие здорового поколения и позволит приобщить к плаванию немало горожан разных возрастов. Также он подчеркнул тот факт, что бюджетное финансирование сферы физкультуры и спорта в области ежегодно увеличивается.

- Можно будет проводить даже чемпионат мира по водным видам спорта. А в свободное от соревнований время горожане смогут его посещать, заниматься плаванием. Думаю, что проплыть 50 метров захочет каждый. Здесь будут работать лучшие тренеры, мы создадим все условия для будущих чемпионов. Все это делается для населения, — подчеркнул аким Алматинской области.

В свою очередь по опросам жителей областного центра они с нетерпением ждут завершения проекта, чтобы поплавать в самом лучшем бассейне города.

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