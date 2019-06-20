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Донерная загорелась в центре Алматы

На месте работают пожарные.

Фото : http://izborsk.md20 июня 2019, 15:38

Донерная загорелась на одной из центральных улиц Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

-20 июня 2019 года в 15:06 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о задымлении с донерной "Дегирмен", расположенной в Алмалинском районе по адресу ул. Байтурсынова, 63. Пожар был локализован в 15:21 часов, – сообщила Сандугаш Баймухамбетова.

В ликвидации пожара задействованы 26 человек личного состава и 8 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.


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