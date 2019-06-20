28 тысяч североказахстанцев будут трудоустроены в 2019 году

Нам надо рассмотреть все возможности для развития экономики - Аксакалов.

Состоялось заседание акимата СКО, на котором обсудили итоги развития социально-экономического развития региона за 5 месяцев 2019 года. В целом, по всем сферам наблюдается положительная динамика. Показатели в агросекторе выросли на 2,4%, на 5,1 % - в промышленности, объем инвестиций на 18,6%, передает пресс-служба акима СКО.

Как считает аким области Кумар Аксакалов, итоги работы за 5 месяцев неплохие, но в регионе еще много неиспользованных ресурсов, реализация которых улучшит социально-экономическое положение СКО.

- Одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами Президент РК Касым-Жомарт Токаев – повышение доходов населения. Нам надо рассмотреть все возможности для развития экономики. Сельское хозяйство должно стать еще более диверсифицированной. Нам нужно увеличивать площади зернобобовых культур. Здесь потенциальных ресурсов больше. Это обучение специалистов и строительство новых объектов. Тем более, поддержка государства в эту отрасль колоссальная, - сказал аким области.

Одна из приоритетных задач, которую назвал Глава государства – это трудоустройство граждан. С начала года в области создано около 6 тысяч новых рабочих мест. До конца года будут создано более 12 тысяч новых рабочих мест, трудоустроят 28 тысяч человек.

Вопросы жилья подробно изложены в 6 задаче Президента страны. В текущем году в области введут в эксплуатацию 2245 квартир, свои жилищные условия улучшат 8300 граждан, из которых 126 – многодетные семьи. Аким области отметил, необходимо вовлекать в строительство частные инвестиции.

- Преобладающую часть средств на строительство жилья и прочих социальных объектов направляет государство. Надо привлекать частные компании. Государство, конечно, будет продолжать строить. Но, в то же время государственное строительство должно «подстегивать» частное, - подчеркнул он.

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