Фестиваль патриотической песни "Менің елім – Қазақстан" прошел в Атырауской области

Всего на данном мероприятии приняли участие 14 участников.

По инициативе Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области, при поддержке областного управления культуры, архивов и документации, в областной филармонии им. Н.Жантурина, был проведен фестиваль патриотической песни среди государственных служащих "Менің елім – Қазақстан", сообщает Региональная служба коммуникаций области.

- Государственный служащий - это лицо, которое трудится в интересах страны, не жалея своих сил и времени. Вот и приближается праздник государственных служащих. В этой связи, мы организовали фестиваль патриотической песни среди государственных служащих по области. Подготовка всех участников были на высоком уровне. Среди них два дуэта, один трио. И стоит отметить, что в данном мероприятии приняли участие государственные служащие отдаленных районов. В дальнейшем, подобного рода праздничные мероприятия будут продолжаться... - сказал в своем интервью руководитель Департамента Токтамыс Жумагулов.

Всего на данном мероприятии приняли участие 14 участников. Песни всех участников были исполнены на темы: Родины, родной земли, Атамекен.

Был сформирован состав жюри, которое будет представлять справедливое правосудие фестиваля.

По итогам конкурса: руководитель отдела культуры и развития языков Махамбетского района Нургали Аруев занял III место; дуэт из аппарата акима Атырауской области-II место; дуэт из сотрудников Департамента статистики Атырауской области-I место; остальные участники были награждены специальными дипломами.

Стоит отметить, что все участники фестиваля пели не только в формате "живого звука", но и показали свое мастерство игры на специальных музыкальных инструментах.

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