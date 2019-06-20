Казахстан беспошлинно экспортирует бензин в страны ЕАЭС из-за профицита

Профицит приводил к затовариванию нефтеперерабатывающих заводов. Это вело к вынужденному снижению переработки нефти и, соответственно, к риску снижения производства других видов нефтепродуктов - Бозумбаев.

Казахстан начал беспошлинно экспортировать бензин в страны ЕАЭС. Причина – профицит производства. Об этом сегодня на отчетной конференции перед населением рассказал министр энергетики Канат Бозумаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тыс. тонн по Аи-92, 10-15 тыс. тонн по Аи-95. В настоящий момент ведется работа по заключению договоров с зарубежными контрагентами по поставкам казахстанского бензина.

При этом он отметил, что министерство продолжает работу по совершенствованию законодательства для повышения прозрачности рынка, в том числе повышению привлекательности поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы.

- Наши партнеры по ЕАЭС Белоруссия и Кыргызстан изъявили намерение, чтобы мы поставляли нефть и нефтепродукты в эти страны. Мы поставили жесткие условия - без подписания соответствующих соглашений о невозможности реэкспорта потом этой продукции. Потому что мы беспошлинно будем поставлять свою продукцию. Чтобы потом не было недобросовестной конкуренции в третьи страны, мы поставили условие и надеемся, что эти переговоры должны будут пройти успешно с этими странами, - сказал Бозумбаев.

В целом, объем переработки нефти за 5 месяцев 2019. составил 6,7 млн тонн, показав рост к аналогичному периоду 2018 года более 5% (план на 2019 год- 17 млн тонн).

По его словам, после модернизации все три нефтеперерабатывающих завода увеличили мощность и глубину переработки. Качество нефтепродуктов соответствует экологическим классам К-4, К-5. А обеспеченность спроса на бензины, дизтопливо и авиакеросин на внутреннем рынке за счет собственного производства составляет 100%.

- По итогам 5 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом рост производства составил: по бензинам на 13,8%, дизтопливу на 13,2%, авиакеросину на 298,6 %. В результате завершения модернизации с начала года на рынке наблюдается профицит по отечественному бензину АИ-92 и АИ-95. Производство бензинов на 20-30% превышает внутреннее потребление. В связи с чем, сегодня по республике наблюдается снижение розничных цен на бензин АИ-92 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 6,9% до 147,6 тенге за литр, - сказал он.

По его данным, стоимость АИ-95/96 также снизилась - на 3,8%, до 168,6 тенге за литр; стоимость АИ-98 - на 3,4% за год, до 185,9 тенге за литр. А с начала текущего года цена на летнее дизельное топливо снизилась на 1% до 191,8 тенге за литр.

- Профицит автобензинов на внутреннем рынке с начала года приводил к затовариванию нефтеперерабатывающих заводов. Это вело к вынужденному снижению переработки нефти и, соответственно, к риску снижения производства других видов нефтепродуктов – дизельного топлива, авиакеросина (по ним профицит отсутствует). Поэтому Министерством были приняты необходимые нормы для защиты внутреннего рынка от неконтролируемого импорта, - пояснил он.

Потому совместно с Министерством национальной экономики снижена экспортная таможенная пошлина на светлые нефтепродукты (с целью стимулирования экспорта).

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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