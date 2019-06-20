Бозумбаев: Доступ к газу имеют порядка 9 млн казахстанцев

Возможности применения газа расширяются и становятся стратегическим преимуществом при реализации инвестиционных проектов.

Уровень газификации Казахстана достиг 49,7%, а доступ к газу имеют порядка 9 млн человек. Об этом на отчетной конференции перед населением рассказал министр энергетики Канат Бозумаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В период 2019-2021 года средства на газификацию предусмотрены программами развития регионов (86 млрд тенге), "Нурлы жер" (5,8 млрд тенге), а также в рамках отдельных поручений Елбасы, данных на XVIII съезде партии "Нур Отан" 27 февраля 2019 года (157 млрд тенге).

На эти деньги в 13 регионах страны в этот период будет реализовано более 100 проектов.

- Так, в рамках реализации поручений Елбасы проекты газификации позволят получить доступ к газу более 1 млн. жителю. В Нур-Султан – 370 тыс. человек, Карагандинская область – 270 тыс., Акмолинская область – 100 тыс., Мангистауская область – 130 тыс., Жамбылская область - 175 тыс., Костанайская область – 9 тыс., ЗКО – 10 тыс. В том числе, это проекты строительства внутренних сетей газоснабжения в Нур-Султан, Карагандинской и Акмолинской областей, - сообщил он.

По данным министра, акиматом столицы сегодня идет определение подрядчика для строительно-монтажных работ сетей газопровода. А проектные документации на газовые сети по Акмолинской и Карагандинской областям проходят процедуру госэкпертизы. Предусматривается, что данные проекты будут готовы к сроку завершения магистрального газопровода "Сарыарка".

- Само строительство газопровода Сары-Арка осуществляется в соответствии с графиком. В настоящее время, сварочные работы ведутся вблизи г. Жезказган, на сегодня сварено порядка 420 км трубопровода, более 35% от протяженности газопровода. Средний темп сварочных работ составляет 7-8 км в день. Параллельно ведутся работы по просветке, изоляции сварочных стыков, укладке и засыпке труб в траншею. Задействовано более 2200 человек и около 700 единиц специальной техники, - отметил Бозумбаев.

Помимо столицы, доступ к газу на первом этапе получат 142 тыс. жителей из 171 населенного пункта, в том числе города Караганды, Темиртау, Жезказган, Сатпаев, Сарань, Шахтинск.

В целом, уровень газификации страны по итогам 2019 года ожидается увеличить выше 50 %.

- При этом, стоит отметить вопрос подключения населения к построенным газовым сетям. Так, например, для жителей Туркестанской области доступ к газу может быть ограничен из-за построенных, но бездействующих газовых сетей, - уточнил министр.

Он также обратил внимание, что министерством в апреле произведен осмотр 90 таких объектов в 78 населенных пунктах Туркестанской области. Это газораспределительные сети и подводящих газопроводы, а также 10 АГРС. И сегодня уже проводится процедура передачи объектов газовых систем на баланс оператора КазТрансГаз.

- Таким образом, уже подключены к газу 27 населенных пунктов. По другим продолжаются совместные с акиматом области меры по их решению. Далее, следует отметить, что возможности применения газа расширяются и становятся стратегическим преимуществом при реализации инвестиционных проектов. Так, предоставление газового сырья на долгосрочной основе стало ключевой мерой государственной поддержки для реализуемых крупных нефтегазохимических проектов Полипропилен и Полиэтилен в Атырауской области, - продолжил министр.

По его словам, реализация только двух этих проектов позволит привлечь в экономику страны более 9 млрд долларов инвестиций, создать не менее 10 000 рабочих мест на этапе строительства и более 1000 рабочих мест на этапе эксплуатации.

В качестве системной меры, сегодня разработан законопроект по установлению механизма ценообразования товарного газа для таких инвестиционных проектов в дальнейшем. Вступление его в силу уже ожидает ряд инвесторов нефтегазохимических проектов

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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