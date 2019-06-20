"Цветы в оковах" – КНБ презентовал фильм о казахстанках в ДАИШ

На сегодняшний день в местах лишения свободы отбывают наказание 14 женщин

Пресс-службой КНБ снят документальный фильм "Цветы в оковах" об осужденных женщинах отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений связанных с религиозным экстремизм и терроризмом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Главные героини фильма рассказывают, как попали под влияние рекрутов и боевиков международной террористической организации ДАИШ. Также в фильме отражены мнения психологов, теологов, сотрудников органов национальной безопасности и экспертов в других областях.

На сегодняшний день в местах лишения свободы отбывают наказание 14 женщин. Мотивы совершения преступления у них разные.

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