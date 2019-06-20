В адрес Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления

Лидеры выражают надежду на продуктивное взаимодействие между странами.

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю его избрания Президентом Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Черногории Мило Джуканович в своем поздравительном послании выразил надежду на продуктивное взаимодействие между странами.

- Черногория намерена укреплять двустороннее сотрудничество с Казахстаном в сферах, вызывающих взаимный интерес. Уверен, политический диалог на высшем уровне придаст импульс отношениям двух государств. Надеюсь на скорую встречу с Вами, – говорится в телеграмме.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, тепло поздравив Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах, пожелал ему успехов в достижении поставленных целей по развитию и дальнейшему прогрессу Казахстана.

- Уверен, что в период Вашего мандата тесные отношения между Палестиной и Казахстаном укрепятся в интересах наших народов, – пишет Махмуд Аббас.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также поздравил Президента Казахстана с убедительной победой и выразил надежду на развитие плодотворного взаимодействия органов государственной власти и епархий Русской православной церкви в Казахстане.

- Убежден, что сотрудничество в духовно-просветительской, социальной и образовательной сферах будет и впредь способствовать созиданию мирной и благополучной жизни в стране, – отмечается в телеграмме.

Администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер отметил, что ПРООН нацелена на плодотворное сотрудничество с Казахстаном.

- Я верю, что под Вашим руководством Казахстан продолжит отстаивать универсальные ценности плюрализма и прав человека. Будьте уверены в неизменной приверженности тесному сотрудничеству с Вами и Вашим Правительством, – сказано в поздравительном письме.

Также свои поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева направили Генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Мирча Чиопрага, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри.

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