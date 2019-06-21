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Девушка украла у возлюбленной лотерейный билет на полмиллиона долларов

Деньги еще не выплачены, так как суд еще не принял решение.

Фото : Pixabay21 июня 2019, 07:04

Жительница американского штата Северная Каролина обвинила бывшую девушку в краже лотерейного билета с выигрышем в 500 тысяч долларов (190 млн тенге), передает Lenta.ru.

Жасмин Уоткинс выиграла в лотерею Lucky for Life. Она могла бы получать 25 тысяч долларов (9,5 млн тенге) в год до конца своей жизни или забрать весь выигрыш сразу.

Женщина отдала билет своей возлюбленной, потому что они решили вместе поехать и забрать деньги у представителей лотереи. Однако позже выяснилось, что девушка попыталась присвоить выигрыш себе, несмотря на то, что между ними не было договоренности о его разделе. Известно, что они просто вместе приобрели несколько лотерейных билетов в одном из местных магазинов.

Официальные представители лотереи заявили, что претензию Уоткинс сейчас рассматривают, так как юридический спор о праве на выигрыш действительно существует. На данный момент деньги еще не выплачены, так как суд еще не принял решение.


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