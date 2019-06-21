Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

В числе новых законопроектов и ратификационный акт – поправки в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

21 июня под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На обсуждение депутатов выносится ратификационный законопроект – поправки в Соглашение Казахстана с Россией о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий обоих государств.

В проект повестки Бюро включило также поступившие в Мажилис новые проекты законов. Это поправки в Гражданский процессуальный кодекс по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек. Предлагаются новые подходы к процессуальной роли судьи и других участников судопроизводства, оптимизация процессуальных действий, дальнейшая цифровизация судопроизводства.

В числе новых законопроектов и ратификационный акт – поправки в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

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