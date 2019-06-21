С начала года на рынке наблюдается профицит по отечественному бензину АИ-92 и АИ-95.

Казахстан начнет экспортировать бензин в Центральную Азию и Европу с июня месяца. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Мы ведем переговоры с Беларусией и Кыргызстаном. Есть вопросы, с которыми они не согласны. То есть, мы жесткие требования ставим, потому что торговля с этими странами сегодня в изъятиях и нужно ее осуществлять на основе двусторонних соглашений. Основой наших отношений будет то, что мы будем надежными поставщиками. В свою очередь хотим, чтобы наши партнеры не осуществляли реэкспорт как нефти, так и нефтепродуктов. Потому что, осуществление ими реэкспорта имеет под собой почву получения таможенных пошлин в третьи страны, а внутри союза мы можем поставлять только беспошлинно, - пояснил министр энергетики на пресс-конференции в СЦК.

Он также отметил, что Казахстан будет экспортировать бензин в другие страны начиная со следующей недели.

- Поэтому переговоры еще впереди и экспорт нашего бензина будет начинаться совсем в другие страны. Страны, которые не находятся в Евразийском экономическом союзе - это страны Средней Азии и Европейские страны с Атырауского НПЗ, - проинформировал Канат Бозумбаев.

Как сообщал ранее министр, с начала года на рынке наблюдается профицит по отечественному бензину АИ-92 и АИ-95. Производство бензинов на 20-30% превышает внутреннее потребление.

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