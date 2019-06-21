Почему не чистили озеро Сайран и можно ли в нем купаться

В текущем году купание разрешено в восточной части озера.

На заседании Общественного совета Алматы аким Алмалинского района рассказал о расходах на благоустройство и содержание восточного берега озера Сайран, и мерах для купального сезона, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Аким Алмалинского района Беккали Торгаев сообщил, что на текущий ремонт восточного берега озера Сайран было выделено 176,1 млн тенге. В прошлом году было проведено благоустройство прилегающей территории вокруг озера Сайран с восточной и западной сторон. Появилась уличная мебель, было проведено освещение, застлан газон, уложено асфальтобетонное покрытие, обустроены детские и спортивные площадки. В этом году работы по благоустройству набережной продолжаются.

Однако, работы по очистке дна озера этой весной не проводились, по словам акима района, в этом не было необходимости.

- В прошлом году мы чистили озеро Сайран, но вопрос о том, чтобы производить такие работы ежегодно перед нами не стоит. Очистка проводится по мере необходимости, берутся анализы и пробы воды. Есть ли необходимость чистить или нет, решаем совместно с ДЧС и Управлением зеленой экономики, - отметил аким района Беккали Торгаев.

Очистка дна озера никак не влияет на разрешение или запрет купания в нем. Акимат района и ДЧС провели работы по подготовке к купальному сезону. По данным ДЧС, в текущем году купание разрешено в восточной части озера Сайран, в 200 метрах в южном направлении от улицы Толе би и в западной части озера Сайран, в 300 метрах в южном направлении от улицы Толе би до пирса.

- Запрет на купание вводится не из-за загрязнения дна, а из-за опасности заражения инфекционными болезнями, в частности кишечной палочкой. В прошлом году купание разрешили и в этом, если все будет нормально, запрета не будет. С ЧС мы обговорили эти вопросы, выезжали на место и там были оборудованы спасательные посты. У нас уже есть буйки и мы подготовились к сезону. Служба спасения будет мониторить ситуацию, - добавил аким.

В ходе отчета аким Алмалинского района также рассказал, что в прошлом году на благоустройство и озеленение района был выделен 1 миллиард 614 миллионов тенге. Эти средства пошли на содержание парков и скверов (70 гектар), озера Сайран, содержание арычной сети (173 километра), содержание неблагоустроенных объектов. В этом году расходы на содержание зеленых насаждений будут увеличены.

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