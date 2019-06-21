Нурсултан Назарбаев – человек, который создал Казахстан

За 26 лет своей истории независимый Казахстан ответил на четыре глобальных вызова.

30 лет назад Нурсултан Назарбаев стал руководителем нашей страны, тогда еще носившей название Казахская ССР. С того момента мы прошли через большое количество испытаний – развал СССР, разруха 90-х годов, трения с соседними странами и два международных финансовых кризиса. И несмотря на трудности, мы добились очень многого – обрели Независимость, без конфликтов прошли самые тяжелые годы, обрели верных союзников и построили современное государство с прочной рыночной экономикой. Все это время Казахстаном управлял Нурсултан Назарбаев, который несмотря все трудности, приложил все силы для построения сильного и стабильного государства.

История Нурсултана Назарбаева, как руководителя нашей страны, началась в далеком 1989 году. Советский Союз доживал последние годы. Огромное государство впало в серьезный кризис, продукты питания выдавались по карточкам, а многие регионы сотрясали массовые митинги и межнациональные конфликты. Через 2 года агонии СССР прекратил свое существование, а Казахстан получил долгожданную Независимость. Однако, это была единственная крупная победа на фоне огромного количества проблем.

Сегодня в Казахстане уже выросло поколение молодых людей, которые взрослели в относительно комфортных условиях и не помнят, через что пришлось пройти Казахстану в 90-е годы после обретения Независимости.

Нурсултан Назарбаев в своей книге "Эра Независимости" писал о том, с какими проблемами тогда столкнулась молодая республика. Среди них: практически остановившаяся экономика, отсутствие национального законодательства, вооруженных сил и системы международных отношений, развал финансового сектора, промышленности и сельского хозяйства, спад рождаемости и массовый отток населения, рост социальной и межнациональной напряженности, массовые задержки зарплат и пособий, а также серьезные экологические проблемы. Рассчитывать на спасительный поток нефтедолларов тоже не приходилось, так как добыча черного золота была в 3 раза меньше, чем сегодня, а его стоимость не превышала 20 долларов за баррель.

- Мы были близки к экономической катастрофе, грозившей уничтожить только-только пробившиеся ростки суверенитета. Острая драматическая ситуация, в которой нам тогда приходилось действовать, не оставляла времени для колебаний и излишних раздумий: реанимация экономики означала для страны выживание, - так описывает обстановку в стране сам президент.

Ситуация без преувеличения была катастрофическая. Глядя на состояние нашей страны, многие западные эксперты открыто предсказывали крах Казахстан и присоединение к одному из более сильных соседних государств.

В этой ситуации оставалось только одно – работать и создавать с нуля целое государство. В тот период, признавался Елбасы, необходимо было удержать Казахстан на эволюционном пути развития, без потрясений и революций.

За 8-10 лет Нурсултану Назарбаеву, заручившемуся поддержкой народа, удалось решить основную часть проблем и вывести государство на стабильную траекторию развития. Была создана серьезная экономическая база на основе сильной нефтяной отрасли. Во много раз выросли доходы населения, были налажены дружеские связи с большинством государств планеты. Нашу страну узнали и стали уважать во всем мире. Грамотная политика Елбасы и создание Ассамблеи народов Казахстана предотвратили любые межнациональные конфликты, а численность населения страны стала постоянно расти. Окрепли вооруженные силы страны.

Сам Нурсултан Назарбаев описывает это время так:

- В этот период страна успешно осуществила "тройной транзит" в экономической, социальной и общественно-политической сферах. Мы создали новую политическую систему, сформировали механизмы рыночной экономики, заложили фундамент правового государства, сберегли этническое и религиозное согласие в обществе, добились признания в мире. Задачи, которые поставила перед казахстанцами первая стратегия 1992 года, были полностью выполнены. Мало кому из стран СНГ удалось избежать хаоса и гражданской войны, не допустить экономического коллапса и обнищания, разгула преступности. Мы сделали все для того, чтобы нас эти беды миновали.

В итоге в Казахстане удалось создать крепкий экономический базис, который помогал удержать стабильность в стране даже во время сложных отрезков времени. Впрочем, на каждый исторический вызов Елбасы и его команда смогли найти достойный ответ.

- За 26 лет своей истории независимый Казахстан ответил на четыре глобальных вызова. На руинах СССР мы создали современное государство с рыночной экономикой. В разгар азиатского кризиса 1997–1998 годов разработали Стратегию-2030 и приступили к строительству новой столицы – города Астаны, которая стала не только крупнейшим инфраструктурным проектом, но и символом государства. На мировой финансовый кризис 2008–2009 годов ответили Программой форсированного индустриально-инновационного развития, на вызовы новой мировой реальности в 2012–2017 годы – Стратегией-2050, программой масштабного инфраструктурного развития "Нұрлы жол", Пятью институциональными реформами и Третьей модернизацией, – так пишет Елбасы в своей книге.

Конечно, развитие государства шло не идеально. Многие казахстанцы сегодня недовольны недостаточной диверсификацией экономики, большой долей иностранных компаний в ключевых отраслях, высоким уровнем коррупции и слабой социальной поддержкой. Но важно понимать, что из трех десятилетий, которые Нурсултан Назарбаев находился у власти, действительно благоприятными можно назвать примерно 12 лет. Остальное время было очень тяжелым, когда вопросы развития уходили на второй план, уступая место проблемам выживания. Более того, мир меняется, и те рецепты, которые работали 10-15 лет назад, сегодня оказываются нежизнеспособными.

Тем не менее, сегодня мы имеет крепкое и стабильное государство с дружным народом. В марте 2019 года Елбасы оставил бразды правления государством, передав их Касым-Жомарту Токаеву. Народ поддержал такое решение на президентских выборах. Теперь перед новым Главой государства стоит задача продолжить курс Елбасы по модернизации страны, улучшению социально-экономических программ, одновременно придав новые стимулы для развития Казахстана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!