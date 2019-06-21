Тургумбаев о работе допоздна: Если уйти рано, кто будет бороться с преступностью?
Министр внутренних дел ответил молодому человеку, желающему работать в ОВД, но без большой нагрузки.
Фото : abctv.kz21 июня 2019, 19:22
"Я прихожу утром и ухожу в 10 вечера, иначе некому будет бороться с преступностью". Об этом на отчетной встрече сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
На отчетной встрече министра с населением один из присутствующих задал вопрос министру. Молодой человек признался, что ему хотелось бы работать в органах внутренних дел, однако не согласен с неофициальным графиком работы полицейских, которые работают по 14-15 часов в сутки.
- Если честно сказать, то по закону нужно работать восемь часов. Я прихожу утром в 7:30 и ухожу в 10 вечера, потому что я министр. Сейчас много работы, нужно бороться с преступлениями. Поэтому если уйти после восьми проработанных часов, то кто будет бороться с преступностью? - сказал в ответ Тургумбаев.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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