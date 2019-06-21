Погибший второй пилот АН-2 был россиянином

Об этом сообщили в посольстве.

Второй пилот Ан-2, скончавшийся в результате крушения в Акмолинской области, оказался гражданином Российской Федерации, передает Zakon.kz со ссылкой на посольство РФ в Казахстане.

"20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. В результате катастрофы погибли два человека, один из которых (второй пилот) - гражданин России А. В. Миронов. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написали в аккаунте посольства в Twitter.

20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. В результате катастрофы погибли два человека, один из которых (второй пилот) - гражданин России А.В.Миронов. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. — Россия в Казахстане (@Rfembkazakhstan) 21 июня 2019 г.

Вечером 21 июня стало известно, что второй пилот, 1990 г.р., скончался. Сути врачи боролись за его жизнь, трижды была остановка сердца, трижды реанимация помогла. В четвертый раз не удалось.

Утром 20 июня в Целиноградском районе Акмолинской области потерпел крушение самолет спецприменения АН-2, который использовался для авиахимических работ.

В результате происшествия погиб командир воздушного судна, второй пилот и техник были доставлены в лечебные учреждения.

Причины происшествия выясняются. Создана комиссия, будет проведено расследование.

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