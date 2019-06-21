Девочки-тройняшки родились в Алматинской области

Дома их ждет старший брат, которому чуть больше года.

21 июня в Алматинской многопрофильной клинической больнице родители и врачи поздравляют молодых родителей с выпиской из родильного отделения Алматинской многопрофильной клинической больницы, передает Zakon.kz.

3 июня на свет появились тройня – девочки. Дома девочек-сестренок ждет старший брат Хан, которому чуть больше годика. Папа Танатар с первых дней как узнал, что станет отцом троих дочерей, долго думал, как назвать девочек, советовался родителями и назвали самыми красивыми именами – Айдай, Нурай, Шырай.

- В наше родильное отделение больницы Омирзакова Эльмира поступила 22 мая, нуждалась в стационарном наблюдении наших врачей, так как родильное отделение Алматинской многопрофильной клинической больницы является родильным центром III-го уровня и оказывает квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам с патологией беременности, родов и послеродового периода.

Девочки родились 3 июня 2019 года, на 37 неделе беременности, весом 2020 граммов, 2065 граммов и 2095 граммов. Сегодня мама и девочки чувствуют себя хорошо и выписаны домой. Для нас это тоже большая радость, не каждый день бывают такие уникальные роды. Последний раз тройня в нашей больнице родилась в 2015 году, - говорит главный врач Алматинской многопрофильной клинической больницы Жумахан Молдакулов.

Семья Тургамбаевых проживает в селеУзунагаш Жамбылской области. О том, что у них тройня, мама Эльмира узнала в 12 недель беременности:

- Когда я узнала, что беременна, я так хотела девочку, ведь у нас уже был сыночек Хан, но когда мне сказали, что у нас будет тройня, я, конечно, немного растерялась. Родители мужа были удивлены, ведь у них даже двойни в роду не было, близнецы были со стороны моих родственников, еще бабушка моей мамы, оказывается, тоже родила тройню. И надо же, мы тоже стали родителями тройни. А когда узнали, что все трое девочки, муж так обрадовался, что у него будут самые красивые дочки и мои помощницы. Я понимаю, что в наше время нелегко родить даже одного ребенка, а тут трое. Мне очень повезло с врачами. Всю беременность меня наблюдали замечательная врач женской консультации нашего села Узунагаш Жанар Кенесовна и акушер Жанат Жарылгаповна.

- Еще мне повезло, что я попала в хорошую больницу, где работают настоящие профессионалы. В эту больницу я поступила 22 мая, с тех пор меня под контролем держали врачи больницы. Если бы не они, не знаю, как бы я родила, сегодня почти месяц, как я была в больнице, сегодня со своими девочками еду домой. За этот месяц врачи и медсестры стали мне как родные. Они заботились обо мне, каждый день меня осматривали в первую очередь, ведь я поступила с угрозой преждевременных родов в 33 недели. Благодаря врачам я доносила девочек и родила в доношенном сроке 37 недель. Не знаю, как выразить слова благодарности замечательным врачам, но они самые лучшие врачи. Хочу сказать огромное спасибо заведующей родильного отделения Гульжахан Сыздыковне Жумадуллаевой, которая стала мне как сестра, каждый день приходила, давала советы, я с ней делилась своими секретами, задавала вопросы, и она всегда терпеливо слушала меня. И еще хочу сказать спасибо врачам Ултай Даулбековне, Гульнаре Кенжегазиевне и медсестрам Маржан, Гульназ и Алма апай. Самые мои теплые и искренние слова благодарности хочу выразить педиатру Гульмире Аликеновне, она каждый день не отходила от моих девочек. Я самая счастливая мама и всем врачам и медсестрам желаю семейного счастья, - делится радостью молодая мама Эльмира Омирзакова.

Руководитель Управления здравоохранения Алматинской области Бауыржан Ыскак отметил:

- Из года в год наблюдается рост рождаемости в нашей области. Если в 2018 году родились 40 585 детей (из них 366 двойни), то только за пять месяцев этого года на свет появились 16 333 детишек, из них 135 двойняшек и 2 тройни. Сегодня мы выписываем домой девочек Айдай, Нурай, Шырай. Стоит отметить, что это уже вторая тройня за год. Состояние мамы и детей врачами клиники оценивается как стабильное. Детей будут регулярно наблюдать медицинские работники по месту проживания, то есть села Узунагаш, всю необходимую медицинскую помощь с первых дней наблюдения беременности и родов мама получала бесплатно в рамках ГОБМП. Далее, конечно, так же будут получать бесплатную медицинскую помощь в рамках ГОБМП, будем держать на контроле состояние мамы и девочек, при необходимости будут привлечены профильные специалисты. Сегодня, в день выписки, мы подарили первые подарки малышам. Желаю родителям и детишкам крепкого здоровья и счастья.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!