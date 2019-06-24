Илья Магай: Столица Казахстана по праву получила статус центра мировой борьбы

Вход на предстоящий борцовский чемпионат Азии в столице РК будет свободным.

С 3 по 7 июля в главном городе нашей страны состоится важный старт для азиатских молодых борцов - столица в эти сроки примет континентальное первенство по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юношей, передает Zakon.kz.

Своим мнением о грядущем старте с участием лучших палуанов Азии в юношеской возрастной категории поделился руководитель организационного отдела республиканской федерации борьбы Илья Магай.

- Благодаря слаженной и консолидированной работе руководства отечественного спорта и в частности Казахстанской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы у наших атлетов имеются все необходимые возможности тренироваться в отличных условиях и бороться за престижные титулы в рамках официальных международных стартов в родных стенах. Предстоящий турнир станет для юных палуанов отличной возможностью показать свои способности и продемонстрировать технико-тактическое мастерство в рамках такого крупного соревнования как чемпионат Азии. Мы заблаговременно готовились к этим состязаниям и на сегодняшний день можно сказать столица практически на 100% готова принять этот континентальный старт, - сказал он.

В турнире примут участие порядка 500 спортсменов из 25 стран Азии, также ожидается приезд большого количества ВИП-гостей в том числе делегатов Объединенного мира борьбы UWW.

- Я думаю, это уже говорит о серьезном статусе соревнования. До квалификационного к Олимпийским играм в Токио чемпионата мира осталось менее трех месяцев и представители UWW в очередной раз проинспектируют столицу Казахстан на "боевую" готовность к проведению столь масштабного и значимого старта в международном календаре Объединенного мира борьбы. Мы не дадим повода усомниться в возможностях главного города республики и сделаем все, чтобы чемпионат Азии среди кадетов в спорткомплексе "Даулет" прошел на высоком уровне, тем самым, станем только увереннее в организационных моментах, - отметил Илья Магай.

По словам представителя республиканской федерации борьбы, вход на предстоящий чемпионат Азии будет свободным.

Альберт Ахметов

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