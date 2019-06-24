Более 700 звонков поступило по "горячей линии" в Шымкенте из-за взрыва

В основном, звонившие обращаются с вопросами о своих близких в Арыси, эвакуации и т.д.

Более 700 звонков поступило по "горячей линии" в Шымкенте, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.

В основном, звонившие обращаются с вопросами о своих близких в Арыси, эвакуации и т.д.

Телефон "горячей линии" в Шымкенте: 449472, 353366.

В Шымкенте организовано 17 эвакуационных пунктов на базе местных школ. Первыми прибывшими из Арыси были 17 детей, которых разместили в школе №87.

Акиматом Шымкента было выделено 306 автобусов для эвакуации жителей города Арысь.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Арыси в Ордабасинском районе был создан медицинский штаб. Во главе с руководителем управления здравоохранения Туркестанской области Муканом Егизбаевым ведутся оперативные работы.

Утром 24 июня в Арыси прогремел взрыв в воинской части. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области. В МО просят не поддаваться панике и прибыть в пункты эвакуации местных жителей.

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