Более 700 звонков поступило по "горячей линии" в Шымкенте из-за взрыва
В основном, звонившие обращаются с вопросами о своих близких в Арыси, эвакуации и т.д.
Более 700 звонков поступило по "горячей линии" в Шымкенте, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.
В основном, звонившие обращаются с вопросами о своих близких в Арыси, эвакуации и т.д.
Телефон "горячей линии" в Шымкенте: 449472, 353366.
В Шымкенте организовано 17 эвакуационных пунктов на базе местных школ. Первыми прибывшими из Арыси были 17 детей, которых разместили в школе №87.
Акиматом Шымкента было выделено 306 автобусов для эвакуации жителей города Арысь.
В связи с чрезвычайной ситуацией в Арыси в Ордабасинском районе был создан медицинский штаб. Во главе с руководителем управления здравоохранения Туркестанской области Муканом Егизбаевым ведутся оперативные работы.
Утром 24 июня в Арыси прогремел взрыв в воинской части. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области. В МО просят не поддаваться панике и прибыть в пункты эвакуации местных жителей.
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